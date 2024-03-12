"Büyükakın’ın Maskeli Balosu"

Türkiye İşçi Partisi ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için de aday çıkardı. Seçime 19 gün kalırken adaylar söylemlerini birbirlerine daha net ve sert bir şekilde dillendiriyor. TİP Kocaeli yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a beyannamesi üzerinden yüklendi.

DUR

Parti açıklamasında "Yerel seçimlere sadece 19 gün kaldı. Adaylarımız, üyelerimiz ve gönüllülerimiz ile birlikte, kentin dört bir yanında seçim kampanyamızı sürdürüyoruz. Belediyelere emekçilerin sözünü taşımak; ihale simsarlarına, rantçılara ve doğa düşmanlarına “Dur!” demek için, umut ve heyecanla çalışıyoruz.

YOĞUN BİR DAYANIŞMA

Bu esnada kentimizdeki gelişmeleri dikkatle takip ediyor; demokratik kitle örgütleriyle, sendikalarla ve kentin tüm mücadele özneleriyle bir araya geliyoruz. Sorunları, çözüm önerilerini ve taleplerini dinliyor, Kocaeli’nin halkçı bir yerel yönetim anlayışıyla buluşması için yoğun bir dayanışma süreci yürütüyoruz.

YOLUMUZ UZUN

Konuştuğumuz her yurttaş ve dinlediğimiz her kurum bize Kocaeli’yi anlatıyor, Kocaeli’de olup bitenleri tek tek, bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Böylece kenti yönetenlerin yaptıklarını ve yapmadıklarını gözlemliyor, halkın kaynaklarının kimlerin cebine, hangi yollarla girdiğini öğreniyoruz. Sorumluluğumuzun büyük, yolumuzun uzun olduğunu biliyoruz.

MÜTEAHHİTLER, PATRONLAR...

Bugün Kocaeli halkı enerjiye, eğitime, deprem güvenli barınmaya, gıdaya ve nitelikli ulaşıma erişemiyor. Belediye meclisleri müteahhitler, patronlar ve düzen siyasetçileri tarafından kuşatılıyor. Halkın sözü ve talepleri, belediyelerdeki rant sarmalının arasında kayboluyor. Kentteki en temel sorunlar dahi konuşulmuyor, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri gerektiği gibi tartışılmıyor.

HALKIN SESİNE KULAĞINI TIKAMAYA DEVAM EDİYOR

Yeniden aday gösterilen, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tüm bunlar yaşanırken rahat koltuğunda oturmaya, partisi için mitingden mitinge koşmaya, halkın sesine kulağını tıkamaya devam ediyor. Düzen muhalefetinin suskunluğu ve dahil olduğu rant kavgası, Büyükakın’ın konforunu her geçen gün daha da pekiştiriyor.

Ancak Büyükakın’ın karşısında, iktidar ile düzen muhalefetinin güle oynaya sürdürdüğü bu maskeli baloyu bitirecek olan halkın partisi, Türkiye İşçi Partisi var!

SERİ BAŞLATIYORLAR

Türkiye İşçi Partisi Kocaeli İl Örgütü olarak, Tahir Büyükakın tarafından duyurulan seçim beyannamesine ulaştık. Tam 147 sayfalık beyannamede, bir avuç ayrıcalıklı müteahhide göz kırpan vaatlerden ve iktidarın alışılageldik tutarsızlıklarından başka hiçbir şey göremedik. Bu nedenle, beyannamenin seçimin ertesi günü rafa kaldırılmasının önüne geçmek ve Büyükakın’a halkçı belediyeciliğin ne anlama geldiğini göstermek adına, #BüyükakınınMaskeliBalosu isimli bir seri başlatma kararı aldık.

KAYNAĞIN KİMLERE PEŞKEŞ ÇEKİLDİĞİNİ ORTAYA KOYACAĞIZ

Yerel seçimlere kadar, Büyükakın’ın geride kalan beş yıllık dönemde kente verdiği zararları ve seçim beyannamesinde yer alan tutarsızlıkları tek tek açıklayacağız. Kentin dört bir yanını, #BüyükakınınMaskeliBalosu’nda olup bitenlere ilişkin bilgi ve belgeler ile donatacağız. Kocaeli’deki emekçilerin alın teriyle ürettiği kaynağın kimlere peşkeş çekildiğini, kentin doğasının ve sosyal yaşamının nasıl katledildiğini, belediye emekçilerinin hangi sorunlar ile karşı karşıya bırakıldığını ortaya koyacağız."dedi