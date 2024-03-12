Kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza verildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçunun engellenmesi için Kartepe'deki eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş mekanda kumar oynattığı belirlenen E.E. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kumar oynayan 8 kişiye toplam 51 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken, suçta kullanılan 5 bin liraya el konuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.