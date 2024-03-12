- Asayiş

Kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza verildi

Kartepe ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza verildi mask

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçunun engellenmesi için Kartepe'deki eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş mekanda kumar oynattığı belirlenen E.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kumar oynayan 8 kişiye toplam 51 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken, suçta kullanılan 5 bin liraya el konuldu.
# Kartepe, Para

12 Mar 2024 - 08:56 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.540.916 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL