Erdoğan imzaladı, bir fabrika daha satıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Bursa’nın Karacabey ilçesindeki mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası’na ait taşınmaz ve üzerinde yer alan yapıların 58 milyon 500 TL'ye satılmasına ilişkin Özelleştirme Dairesi Başkanlığı ile ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.

8 BİN 556 METREKARE

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Özelleştirme Dairesi Başkanlığı ile ilgili karara göre; mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası’na ait Bursa’nın Karacabey ilçesindeki 8 bin 556 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar 58 milyon 500 TL bedel ile Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne satıldı.

Söz konusu kararın 4046 sayılı Kanunun 3’üncü ve geçici 29. maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8. Maddesi gereğince alındığı belirtildi.



