Erdoğan imzaladı, bir fabrika daha satıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Bursa’nın Karacabey ilçesindeki mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası’na ait taşınmaz ve üzerinde yer alan yapıların 58 milyon 500 TL'ye satılmasına ilişkin Özelleştirme Dairesi Başkanlığı ile ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.
8 BİN 556 METREKARE
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Özelleştirme Dairesi Başkanlığı ile ilgili karara göre; mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası’na ait Bursa’nın Karacabey ilçesindeki 8 bin 556 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar 58 milyon 500 TL bedel ile Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne satıldı.
Söz konusu kararın 4046 sayılı Kanunun 3’üncü ve geçici 29. maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8. Maddesi gereğince alındığı belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
M.Demir - Sıra donlara da gelecek!!!
Kullar Ali - Ne de olsa FİNAL !!!
Kurt - Şekeri dışarıdan almak varken niye biz üretelim. Neden şeker pancarı diken çiftçimiz kazansın.
Adi̇l - Sata sata bitiremedik,yapan ve yaptıranları rahmetle anıyorum.Alanlar kim?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.