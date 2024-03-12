Cumhurbaşkanlığı'nın "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sosyal Sigortalar (SGK) ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89. maddesi kapsamında uygulanan gecikme cezası oranı yüzde 3 olarak belirlendi. Karar 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.
- Ekonomi
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
SGK prim ve diğer alacakları için gecikme cezası yüzde 3 olarak uygulanacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.