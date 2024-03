Ulusal gazetede mahkemenin Afganca ilanı yayınlandı

1973 - Bunu bilerek ve kasten yapıyorlar bir şeyin altyapısını oluşturuyorlar mevcut iktidar ve yandaşları siyasal İslamcı Cumhuriyet düşmanı Atatürk düşmanı mevcut iktidar ve başındaki bir Afganistan Arap Taliban Bedevi rejimi yapmak için elinden gelen her şeyi yapıyor bunlar bir şeyin alt yapısı bu ilan basit bir ilan değil Egemen Bir ülkenin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde Afgan dili ilanı verilmesi Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanettir bunu verdiren Savcı incelenmeli kesin ya tarikat üyesidir ya da bir siyasal islamcıdır yani AKP zihniyetinden her şeyi beklenir ülkeyi adım adım 3 sınıf Afgan Taliban ya da Arap bedevi rejimi yapmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar 21 yıldır hedefleri Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak Mustafa Kemal Atatürk'e karşı kim ve Nefret beslemek bunu artık açık açık yapıyorlar bu ilan normal bir ilan değil bu tam anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bütünlüğüne saldırıdır yakın bir zamanda ülkenin ismini Türkiye Taliban rejimi olarak değiştirirlerse şaşırmam Çünkü gidiş oraya