Ulusal gazetede mahkemenin Afganca ilanı yayınlandı

Nevşehir Aile Mahkemesi’nin ulusal bir gazetede Afganistan’da kullanılan Peştuca dilinde bir ilan yayınladığı ortaya çıktı. Afgan bir kişinin boşanma davasıyla ilgili olduğu anlaşılan ilana tepkiler yağdı. İlanın fotoğrafı, sosyal medyada hızla yayılırken görüntü vatandaşların tepkisini çekti.
Türkiye’de yaşamakta olan Afgan bir şahsın boşanma süreciyle ilgili bilgilerin aktarıldığı ilanın, Türkçe dışında başka bir dilde yayınlanmasının Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi. Sosyal medyada birçok vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Türkçe olduğunu ve resmi bir ilanın Türkçe dışında başka bir dilde yayınlanmış olmasına sert tepki gösterdi. İlana ilişkin görüntüler, vatandaşların yorumlarının ve eleştiri oklarının hedefi oldu.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
1973 - Ülkeye doldurduğu milyonlarca 15-20 milyon Suriyeli Afganlı Bedevi yetmezmiş gibi 400 bin dolara Araplara Türkiye topraklarını vatandaşlığını sattığı yetmezmiş gibi ülkenin Fabrikalar mı ülkenin arazilerini bedevilere yandaşlara peşkeş çektiği yetmezmiş gibi AKP iktidarı ve Erdoğan Şimdi de ülkenin resmi dilini Türkçeyi ortadan kaldırmak yok etmek için her şeyi deniyor ve denetiyor bu tamamen bir operasyondur bu operasyonun arkasında da mevcut iktidar ve yandaşları var bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bir savcısı bir mahkeme Afgan diliyle bir ulusal gazetede ilan yayınlatıyorsa bu tam anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne bir ihanettir yakında çıkıp Erdoğan ve yandaşları Arapça resmi dil olsun Afgan dili resmi bir dil olsun derlerse şaşırmayalım Çünkü gidiş oraya gidişat oraya ülkeyi mahvettiler ülkeyi Türklerin elinden alıp bedevilerin afganların ne olduğu belli olmayan milyonlarca istilacının eline verdiler bugün ülkemiz istila altında İstanbul'un sokakları işgal altında Gidin Fatih Aksaray Laleli'ye binlerce Suriyeli afganlığı Pakistanlı Afrikalı iş yerleri açmışlar kendi ülkemizde azınlık kendi ülkemizde parya olduk Bunun tek sebebi saraydaki Erdoğan ve zalim AKP iktidarıdır
1973 - Bunu bilerek ve kasten yapıyorlar bir şeyin altyapısını oluşturuyorlar mevcut iktidar ve yandaşları siyasal İslamcı Cumhuriyet düşmanı Atatürk düşmanı mevcut iktidar ve başındaki bir Afganistan Arap Taliban Bedevi rejimi yapmak için elinden gelen her şeyi yapıyor bunlar bir şeyin alt yapısı bu ilan basit bir ilan değil Egemen Bir ülkenin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde Afgan dili ilanı verilmesi Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanettir bunu verdiren Savcı incelenmeli kesin ya tarikat üyesidir ya da bir siyasal islamcıdır yani AKP zihniyetinden her şeyi beklenir ülkeyi adım adım 3 sınıf Afgan Taliban ya da Arap bedevi rejimi yapmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar 21 yıldır hedefleri Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak Mustafa Kemal Atatürk'e karşı kim ve Nefret beslemek bunu artık açık açık yapıyorlar bu ilan normal bir ilan değil bu tam anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bütünlüğüne saldırıdır yakın bir zamanda ülkenin ismini Türkiye Taliban rejimi olarak değiştirirlerse şaşırmam Çünkü gidiş oraya
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.