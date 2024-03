Yasin Özlü’ye köylerden destek  

KAPI KAPI, ADIM ADIM GEZDİ

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, hafta sonu mesaisini ilçenin köylerinde geçirdi. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla Başiskele’nin değerine değer katan, zengin kültürel mirasının genç nesillere aktarılmasını sağlayan köylere ayrı bir önem veren Özlü, hemşehrileriyle kucaklaştı. Kazandere, Camidüzü, Serindere, Servetiye Karşı, Servetiye Cami ve Tepecik’i adım adım, kapı kapı gezen Başkan Özlü’ye ziyaretlerde AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimiyle mahalle muhtarları eşlik etti.

TALEPLERİ YERİNDE DİNLEDİ

Başiskele için son beş yılda yapılan faaliyet ve hizmetleri vatandaşlara aktaran Başkan Özlü, gelecek beş yıl için de Başiskele’nin her köşesine vizyon katacak projelerini hemşehrileriyle paylaştı. Başiskeleli komşularının talep ve önerilerini dinleyen Özlü, ortak çözüm ve katılımcı belediyecilik anlayışı için talepleri tek tek not aldı. Özlü, “Hemşehrilerimizin bizlere olan inançlarını ve desteklerini kalbimizde hissettik. Ortak akıl ile yönettiğimiz ilçemizi hak ettiği yerlere taşımak için vatandaşlarımızın önerileri ve talepleri bizler için ayrı bir önem taşıyor. Bizleri misafir eden, desteklerini her zaman yanımızda hissettiren hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜKLERİ VE HASTALARI UNUTMADI

“Güzel Başiskele’mize hizmet etmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum” diyen Yasin Özlü, Başiskele’nin ulu çınarlarını da ziyaret etti. Belediye Başkanı Özlü, köylerde yaptığı ziyaretlerde hasta ve yaşlı ziyaretleri yapmayı da ihmal etmedi. Büyüklerinin sağlık durumları hakkında bilgiler alan Özlü, hasta ve yaşlıların gönüllerine dokundu ve onların hayır dualarını aldı.