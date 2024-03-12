Mesut Çetinkaya kapı kapı geziyor  

ESNAFLARI ZİYARET EDİYOR

AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, esnaf ve hane ziyaretlerini yoğun tempoda sürdürüyor. Çetinkaya, önceki gün Karamürsel’in tanınmış esnafı Zeki Şişman’ı işyerinde ziyaret etti, hayırlı kazançlar temennisinde bulunarak destek istedi. Zeki Şişman, Mesut Çetinkaya ve ekibini sıcak ve samimi şekilde karşılayarak seçimde başarı diledi.

DESTEKLERİNİ AÇIKLADILAR

Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya seçim çalışması kapsamında ayrıca Ereğli’de ikamet eden Ahmet Gürbüz ve ailesini de ziyaret ederek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Ahmet Gürbüz ve ailesi Mesut Çetinkaya’yı desteklediklerini açıklayarak seçim çalışmalarında başarı diledi.