Kocaeli'de büyüdü. 5 ili daha satın aldı!

Kocaeli’nin Karamürsel hariç 11 ilçesinde Palgaz ve İzgaz ile doğalgaz dağıtım hizmeti veren Palmet Gaz Grup A.Ş, geçtiğimiz 13 Şubat'ta önemli bir satın alma anlaşmasına imza atmıştı. Trakya ve Gaziantep'te doğal gaz dağıtımı yapmak için satın alma sürecini başlatan firma, bu kapsamda EPDK'ye (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) başvurmuştu.

TRAKYA VE GAZİANTEP

Söz konusu satın alma anlaşması kapsamında Palmet, Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş’nin Trakya bölgesi, Gaziantep ve Kilis'teki doğal gaz dağıtım şirketleri ve doğal gaz tedarik şirketinin hisselerinin tamamını aldı. Firmayla imzalanan sözleşmenin ardından hisse satın alım işlemleri için harekete geçen Palmet, bu kapsamda başvurduğu EPDK'den satın alma işlemleri için onay aldı.

2 İLDEN 7 İLE

2004 yılında Kocaeli'de batısındaki 4 ilçeye doğalgaz dağıtım hizmeti vermeye başlayan, yine o tarihlerde Erzurum'da da çalışmaya başlayan Palgaz, geçtiğimiz yıl İZGAZ'ı da satın alarak dikkat çekmişti. 2004'ten bu yana büyemeye devam eden firma, söz konusu yeni anlaşması ile birlikte halihazırda hizmet verdiği 2 ile, 5 il daha ekledi ve böylece hizmet verdiği il sayısını 7'e çıkardı. Konuyla ilgili olarak firmadan KAP'a (Kamuoyu Bilgilendirme Platformu) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

"Uzun vadeli stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmek ve enerji portföyümüzü genişletmek amacıyla, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin , Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş. ve bağlı ortaklıkları; Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ve Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret Anonim Şirketi'nin hisselerinin tamamını satın alma konusunda 13.02. 2024 tarihinde hisse alım anlaşması imzalamıştı.

EPDK ONAYLADI

Satışın tamamlanması için gerekli izinlerin alınması süreci başlatılmıştı. Süreçte, işlemimizin tamamlanabilmesi için gerekli olan Rekabet Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayları 05.03.2024 tarihi itibarıyla alınmıştır."