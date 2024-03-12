12 Mar 2024 - 10:01- Siyaset G:

O araştırma şirketi Kocaeli anket sonuçlarını paylaştı! Büyük fark var...

Yerel seçimlerin yapılmasına son 19 gün kala en büyük araştırma MAK Danışmanlık şirketinden geldi. Araştırmada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı anketi de yer aldı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
O araştırma şirketi Kocaeli anket sonuçlarını paylaştı! Büyük fark var... mask
O araştırma şirketi Kocaeli anket sonuçlarını paylaştı! Büyük fark var...
O araştırma şirketi Kocaeli anket sonuçlarını paylaştı! Büyük fark var...
Haber albümü için resme tıklayın

MAK Danışmanlık, 22 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında Kocaeli’de seçmenin binde birine denk gelen 1510 kişi ile yüz yüze anket yaptı.  "Önümüzdeki yerel seçimde aşağıda ismi ve partisi yazılı hangi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayına oy vereceksiniz?" sorusunun yer aldığı ankette mevcut AKP'li belediye başkanı Tahir Büyükakın yüzde 47 oy aldı. Büyükakın'a en yakın oyu yüzde 21 ile CHP'nin adayı Atasoy Bilgin aldı.

Anketteki oy dağılımı şu şekilde:
AKP (  Cumhur İttifakı) Tahir Büyükakın: Yüzde 47
CHP Atasoy Bilgin: Yüzde 21
İYİ Parti Gencay Yıldıztekin: Yüzde 8
YRP Doğan Aydal: Yüzde 7 
DEM Parti Hasan Özgüneş: Yüzde 5
Zafer Partisi Nermin Tol: Yüzde 2
TİP Hakan Koçak: Yüzde 2
Saadet Partisi Nurettin Çelik: Yüzde 1
DEVA Partisi Ensar Baturman: Yüzde 1
Diğerleri: Yüzde 1
Kararsız/Cevap Yok: Yüzde 5
O araştırma şirketi Kocaeli anket sonuçlarını paylaştı! Büyük fark var...

# Tahir Büyükakın, anket, AKP, chp, cumhur ittifakı, İyi Parti

12 Mar 2024 - 10:01 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.540.916 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mehmet Malkoç - Arada fark var ama 2019'a göre ciddi de bir oy kaybı var.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mart 12:11
01

Eroldemirbek - çok normal bir sonuç , tahir başkana başarılar dilerim .

Yanıtla . 0Beğen . 6Beğenme 12 Mart 10:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL