O araştırma şirketi Kocaeli anket sonuçlarını paylaştı! Büyük fark var...

MAK Danışmanlık, 22 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında Kocaeli’de seçmenin binde birine denk gelen 1510 kişi ile yüz yüze anket yaptı. "Önümüzdeki yerel seçimde aşağıda ismi ve partisi yazılı hangi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayına oy vereceksiniz?" sorusunun yer aldığı ankette mevcut AKP'li belediye başkanı Tahir Büyükakın yüzde 47 oy aldı. Büyükakın'a en yakın oyu yüzde 21 ile CHP'nin adayı Atasoy Bilgin aldı.

Anketteki oy dağılımı şu şekilde:

AKP ( Cumhur İttifakı) Tahir Büyükakın: Yüzde 47

CHP Atasoy Bilgin: Yüzde 21

İYİ Parti Gencay Yıldıztekin: Yüzde 8

YRP Doğan Aydal: Yüzde 7

DEM Parti Hasan Özgüneş: Yüzde 5

Zafer Partisi Nermin Tol: Yüzde 2

TİP Hakan Koçak: Yüzde 2

Saadet Partisi Nurettin Çelik: Yüzde 1

DEVA Partisi Ensar Baturman: Yüzde 1

Diğerleri: Yüzde 1

Kararsız/Cevap Yok: Yüzde 5