12 Mar 2024 - 10:09- Gündem G:

Kocaeli Tabip Odası'ndan hekimlere "Beyaz Önlük" şarkısı

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Kocaeli Tabip Odası'ndan hekimlere "Beyaz Önlük" şarkısı mask

Kocaeli Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosunun seslendirdiği "Beyaz Önlük" şarkısı hekimlere armağan edildi. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle hekimlere armağan edilen şarkısının sözleri Dr Ahmet Durukal'a bestesi Özen Şekercioğlu'na ait.

12 Mar 2024 - 10:09 - Gündem

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