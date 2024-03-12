Kocaeli Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosunun seslendirdiği "Beyaz Önlük" şarkısı hekimlere armağan edildi. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle hekimlere armağan edilen şarkısının sözleri Dr Ahmet Durukal'a bestesi Özen Şekercioğlu'na ait.
12 Mar 2024 - 10:09- Gündem Güncelleme:
Kocaeli Tabip Odası'ndan hekimlere "Beyaz Önlük" şarkısı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.