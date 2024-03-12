Dünya kadınlar günü maçını dostluk kazandı  

DOSTLUK KAZANDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Doğu Kışla Halı Saha Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Büyükakın, futbolcu kızlar ve anneleriyle sahaya çıkarak futbol oynadı. İki takımın kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma, 1-1'lik skorla sonuçlandı, dostluk kazandı.
"KATLİAMA DUR DEMEK LAZIM"
Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan, Başkan Büyükakın, "Aslında Dünya Kadınlar Günü dediğimiz gün, kutlanacak bir gün değil, anılacak bir gün. Gazze'de bugüne kadar 9 bin kadın hayatını kaybetti. Toplamda çocuklarla birlikte 13 bine ulaşan kadın ve çocuk ölümü oldu. Bunları da unutmamak lazım. Orada yaşanan katliama dur demek lazım. Onuda bu vesile ile sizlere hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.