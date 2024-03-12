Alpay Çelebi: “Kalbim Kocaelispor’la atıyor”

Kocaelispor’un eski futbolcusu Alpay çok kritik bir galibiyet aldıklarını ve bundan sonraki 8 maçın da final havasında geçeceğini belirtti. Ayrıca Alpay, eski takımı Kocaelispor’u, Süper Lig’de görmek istediğini belirterek, “ İnşallah onları da önümüzdeki sene Süper Lig’de görürüz. Kalbim hala onlarla.” dedi.

“HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK”

Alpay şu şekilde konuştu: “Çok kritik haftalara girdik, hata yapma lüksümüz yok. Hedefimiz, önümüzdeki tüm maçları kazanmak. Taner hoca geldikten sonra oyun olarak da çok güçlü maçlar çıkarmaya başladık. Arnavutköy maçı da hafta sonu olsaydı belki biraz dinlenme imkanımız olurdu ama bu bir bahane değil tabii ki. Son dakikada ofsayttan yediğimiz bir gol var. O maçı da kazanabilirdik.

“İNŞALLAH KOCAELİSPOR’U SÜPER LİG’DE GÖRÜRÜZ”

Hakem hatalarına da çok puan vermiş olduk. Ama tabii bunlar geride kaldı. Şimdiki hedefimiz gemiyi sağ salim kıyıya yanaştırmak. Buralıyım. Ben de Kocaelispor’da oynadım. İnşallah onları da önümüzdeki sene Süper Lig’de görürüz. Kalbim hala onlarla. Çok güzel bir galibiyet aldık. Tüm takım arkadaşlarımın, hocalarımın, ayağına, yüreğine, emeğine sağlık.

“TANER HOCA İLE İNANILMAZ BİR DEĞİŞİM YAKALADIK”

Turan hocanın da bize katkıları oldu ama bir kan değişikliğine de ihtiyacımız vardı, gözüken oydu. Taner hoca geldikten sonra inanılmaz bir değişim ve disiplin oluştu. Dinlenmemiz olsun, yemeğimiz olsun dört dörtlük gidiyor. Şu an bir şey bitmiş değil. Daha Erzincan’a gideceğiz. Kağıt üzerinde favori olabilirler ancak gördüğünüz gibi bu ligde hiçbir şey belli olmuyor. Sonuna kadar savaşacağız. Buradan çıkacağımıza inanıyorum.”