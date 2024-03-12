Erdinç Şehit: “Güzel günlere doğru gideceğiz”

“BU TAKIM EN İYİ YERLERE GELECEK”
Başkan Erdinç Şehit şu şekilde açıklama yaptı: “Çocuklar çok iyi mücadele etti. Sezon başından beri zaten biz çok iyi oynuyoruz. Bugün de pozisyonlara baktığınızda 9-10’u bulabilecek bir maçtı. Takım inanılmaz oynuyor. Arkadaşlık duygusu had safhada. Çok mutlu olduk. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha da iyi oynayıp, bu oyunun üzerine koyacağız. Haftaya Erzincan ile oynayacağız. O maça da çok iyi hazırlanacağız. Ligin bitmesine 8 hafta kaldı. Bu takım en iyi yerlere gelecek. Derince bunlara layık.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.