Erdinç Şehit: “Güzel günlere doğru gideceğiz”

“BU TAKIM EN İYİ YERLERE GELECEK”

Başkan Erdinç Şehit şu şekilde açıklama yaptı: “Çocuklar çok iyi mücadele etti. Sezon başından beri zaten biz çok iyi oynuyoruz. Bugün de pozisyonlara baktığınızda 9-10’u bulabilecek bir maçtı. Takım inanılmaz oynuyor. Arkadaşlık duygusu had safhada. Çok mutlu olduk. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha da iyi oynayıp, bu oyunun üzerine koyacağız. Haftaya Erzincan ile oynayacağız. O maça da çok iyi hazırlanacağız. Ligin bitmesine 8 hafta kaldı. Bu takım en iyi yerlere gelecek. Derince bunlara layık.”