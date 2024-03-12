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Erdinç Şehit: “Güzel günlere doğru gideceğiz”

Belediye Derincespor Başkanı Erdinç Şehit, Etimesgut Belediyespor maçının ardından değerlendirmede bulundu. Şehit, Belediye Derincespor’un çok iyi yerlere geleceğini ve güzel günlere doğru gideceklerini söyledi

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Erdinç Şehit: “Güzel günlere doğru gideceğiz” mask

“BU TAKIM EN İYİ YERLERE GELECEK”

Başkan Erdinç Şehit şu şekilde açıklama yaptı: “Çocuklar çok iyi mücadele etti. Sezon başından beri zaten biz çok iyi oynuyoruz. Bugün de pozisyonlara baktığınızda 9-10’u bulabilecek bir maçtı. Takım inanılmaz oynuyor. Arkadaşlık duygusu had safhada. Çok mutlu olduk. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha da iyi oynayıp, bu oyunun üzerine koyacağız. Haftaya Erzincan ile oynayacağız. O maça da çok iyi hazırlanacağız. Ligin bitmesine 8 hafta kaldı. Bu takım en iyi yerlere gelecek. Derince bunlara layık.”

12 Mar 2024 - 10:23 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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