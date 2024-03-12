GEBZESPOR BAŞKANI RESUL TAT, EMİN: “Şampiyon biz olacağız!”

Gebzespor camiasının gücüne vurgu yaparak, sıralı bir şekilde üst liglere çıkacaklarına inandığını kaydeden Tat, “Güçlü bir yapımız, güçlü bir kentimiz, güçlü bir yönetimimiz, güçlü bir Belediye Başkanımız, güçlü bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Bu yüzden biz şampiyon olacağız. Gebzespor, tribünleriyle ve Eskiçarşı taraftar grubumuzla çok güçlü bir yapıya sahip. Gebzespor’un temellerini sağlamlaştırdık. Şampiyon olduğumuzda da inşallah 3.Lig ve 2.Lig sıralı bir şekilde Gebzespor asıl ligleri olan üst liglere çıkacak” dedi.
“KALAN MAÇLARIMIZIN TAMAMINI KAZANACAĞIZ”
Tat, “Fikstür avantajı bizden yana. Bu avantajımızı kullanarak kalan maçlarımızın tamamını kazanacağız. Sezon başında göreve gelen ve geçtiğimiz günlerde yollarımızı ayırdığımız teknik direktörümüzün takımımız üzerinde ciddi bir katkısı ve emeği var. Göreve yeni gelen teknik direktörümüz de başarılı bir teknik direktör. Onun da başarılı olacağına, kalan 9 maçı kazanıp şampiyonluk kupasını Gebze’ye getireceğinden hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.