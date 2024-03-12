KO-MEK Hurması geleneği devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da bizi biz yapan değerlerimizle ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarını bereketlendirmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Türk Mutfağı Kursiyerlerinin hazırladığı yemeklerle bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına konuk olmaya devam ediyor. KO-MEK Hurması Projesi kapsamında on iki ilçede belirlenen ihtiyaç sahiplerine kurs merkezlerinde hazırlanan iftarlıklar titizlikle ulaştırılacak.

İFTAR SOFRALARINDA BİRLİK VE BERABERLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan KO-MEK Hurması sayesinde birlik beraberlik ve yardımlaşmanın kalplerde hissedildiği bir ay yaşanacak. Ramazan ayı içerisinde gerçekleşen KO-MEK Hurması projesinde bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılacak. Bu Ramazan ayı boyunca da sofralarda birlikte iftar yapılacak.

KENDİ EVLERİNDE MİSAFİR EDİYORUZ

KO-MEK Hurması Projesi kapsamında ailelerle iletişime geçilerek müsait oldukları bir akşamda Türk Mutfağı branşı usta öğreticisi ve kursiyerlerinin birlikte hazırladığı 3 çeşit yemekle iftara gidilecek. Yemek dışında gerekebilecek tüm malzemeler de beraberinde götürülerek aileler kendi evlerinde misafir edilerek gönül birlikteliği oluşturulacak. KO-MEK, söz konusu anlamlı projesi ile verdiği eğitimlerin yanı sıra Ramazan ayında yardımlaşmayı, paylaşmayı, birlik ve beraberlik ruhunu canlandırmaya katkı sunarken, ihtiyaç sahibi insanların her zaman yanında olduğunu da bir kez daha ortaya koyacak.

RAMAZAN AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

KO-MEK Hurması projesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı ve onlara destek olmayı hedefleyen önemli bir sosyal yardım girişimi. Projenin amacı sadece maddi destek sağlamak değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı teşvik etmek. Misafir ailelerin evlerinde birlikte iftar yapılması ve onlara destek olunması, sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor.