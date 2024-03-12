Patlayıcı kimyasal madde dolu tanklar tehlike saçıyor!

Dilovası’nda çevre sıkıntılarının devam ettiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Dilovası’nda insanların oturduğu yerlerde çok yakın kimyasal tanklar var. Arkada gördüğünüz Yılport’a ait en az 6-7 tank var. Son derece tehlikeli bir şekilde aşağıdaki evlere yakınında bulunuyorlar. Kimyasal maddeler ile dolu büyük tanklardan bahsediyoruz ve yanındaki ev ile arasında 10 metre bile yok! Olacak şey değil! Buradaki yetkililer ile de konuştuk! Zamanında bu tanklara nasıl izin verildi? Yerleşim yerinin dibine gelip bu tanklar nasıl kuruldu? Bu tankların içinde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler var. Limandan basıyorlar bu tankların içine doluyor! Burada Allah korusun bir patlama olduğu zaman düşünün 10 metre yakınında evler var, büyük bir tehlike altında olacaklar ve bırakın yanındaki evi Dilovası tehlike altında olacak!” ifadelerini kullandı.

Yaşam alanıyla iç içe

Kimyasal tankların yerleşim alanına kurulduğunu belirten Gergerlioğlu, “Yanında cami var, muhtarlık var, evler var. İnsanlar tanklar ile beraber yaşıyor! İş güvenliği yasaları var, yönetmelikleri var. Ben buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na soruyorum, Kocaeli Valisi’ne soruyorum; bu duruma nasıl izin veriyorsunuz? Allah korusun burada bir patlama olsa kim bunun hesabını verecek? Böyle iş olur mu? Tanklarla evler yan yana. Zamanında buna kim ruhsat verdi? Evin dibine getirmiş kimyasal tankları kurmuş, istediği gibi çalıştırıyor burayı!” dedi.

Yetkililer nasıl izin verdi?

Dilovası’nın tehlike altında olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, “Hangi mevzuatta var? Tehlikeli yanıcı, patlayıcı, parlayıcı kimyasal tanklar gelip evlerin 10 metre yanına kurulabiliyor mu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bana bunu söylesin, Kocaeli Valisi, Dilovası Kaymakamı, Dilovası Belediyesi söylesin! Bunlara kim izin verdi diye buradan soruyoruz ve durum tespiti yapıyoruz. Fatih Mahallesinin tehlike altında olduğunu görüyoruz. Konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na soru önergesi ile iletiyoruz ve sorgulamaya devam ediyoruz. Dilovası halkımızın sağlığı ve kendilerini tehdit eden riskler bizim için son derece önemli. Kocaeli Milletvekili olarak konuyu takip etmeye devam edeceğim.” şeklinde konuştu.