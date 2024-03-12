Çayırova Belediyesi Gaziantep'i mağlup etti

İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin 28. haftasında kritik galibiyet elde etti. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Gaziantep Basketbol'u ağırlayan Çayırova Belediyesi, mücadeleden 82-75 galip ayrıldı. Başantrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde karşılaşmaya Diante Watkins, Phill Greene, Alp Karahan, İlkan Karaman ve Tolga Kaan Birer beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk çeyreği, 23-21 önde kapattı. Maçın ikinci periyodunda İlkan, Diante Watkins ve Phill Greene ile skor bulmaya devam eden Çayırova Belediyesi, rakibini savunmada istediği gibi durduramayınca devreye 36-37 geride girdi.

Maçın en skorer ismi attığı 23 sayıyla İlkan Karaman

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda üstün oyununu sürdüren ve İlkan Karaman ile Diante Watkins’in hücumdaki etkili oyunlarıyla sayı bulmaya devam eden Çayırova Belediyesi, son çeyrek öncesinde 60-58 öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçen son periyotta, rakibini özellikle maç sonunda savunmada durdurmayı başaran Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 82-75 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer ismi attığı 23 sayıyla İlkan Karaman olurken, Diante Watkins’in 21, Phill Greene’in 16 sayısı ve Tolga Kaan Birer’in 10 sayı 9 ribauntluk performansı galibiyette kritik rol oynadı.

Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı’nın yıldız ismi Zehra Güneş, karşılaşmayı yerinde takip eden isimler arasında yer aldı.