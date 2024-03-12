Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve!

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı rekor tazeledi.

Gram altın haftanın ilk işlem günü saat 09.57 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 424 lira seviyesinde zirve tazeledi.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 963 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 301 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 2 bin 174 civarında işlem görüyor.

CİTİGROUP ALTIN TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan Citigroup önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti. Raporda, "özellikle hisse senedi ve kredi piyasasındaki son yükselişler göz önüne alındığında" ikinci çeyrekte altının lehine olabilecek resesyon risklerine dikkat çekildi.