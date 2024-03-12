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Büyükakın’ın beyannamesinde 60 yaş ve üstü unutulmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde 60 yaş ve üzeri büyükler de unutulmadı.  

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Büyükakın’ın beyannamesinde 60 yaş ve üstü unutulmadı mask
Büyükakın’ın beyannamesinde 60 yaş ve üstü unutulmadı
Büyükakın’ın beyannamesinde 60 yaş ve üstü unutulmadı
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MADDİ DESTEK VERİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın yeni dönem seçim beyannamesinde yer alan “60+ Yaş Sosyal Destekler” projesi ile dar gelirli ailelere maddi destekte bulunulacak. Hali hazırda var olan proje yeni dönemde de devam edecek. Kocaeli’de yaşayan büyükler, proje kapsamında maddi destekten yararlanabilecek.

BAŞVURU YAPMAK YETERLİ

Proje ile 60 yaş üstü büyüklere sosyal destek verilecek. Evde 60 yaş üstü 1 kişi varsa 5 bin 500 lira, 2 kişi varsa 11 bin lira, 2 kişi ve eve giren gelir asgari ücret kadarsa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvurmaları halinde 5 bin lira nakit desteğin yanında; gıda, giyim, su, elektrik ve ısınma desteği verilecek.

“İHTİYACI OLAN YARARLANACAK”

Proje hakkında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Büyüklerimize bu desteği zaten veriyoruz. Projemiz vardı ve yeni dönemde de devam edecek. Biz maalesef vaatte bulunamıyoruz. Yapıyoruz ve yaptıklarımızı söylüyoruz. Bu projede ihtiyacı olanlar ve dar gelirliler yardım alabilecek” dedi.
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12 Mar 2024 - 11:11 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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