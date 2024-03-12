Başkan Hürriyet, ilk iftarı İzmitlilerle birlikte yaptı



İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının manevi iklimini kentin dört bir yanında yaşatacak. Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde halk iftarları düzenleyecek olan İzmit Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Pazar Alanı’nda iftar programı düzenledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de ilk iftarını İzmitlilerle birlikte yaptı.

GENİŞ KATILIM

İftara CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve yönetimi, Gelecek Partisi İzmit İlçe Yöneticileri, Eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Fikret Toker, Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan, Hacı Hasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun, Fethiye Köyü Muhtarı İsa Altıntaş, CHP Meclis üyesi adayları ve bölge sakinleri katılım sağladı.

“RAMAZAN AYIMIZ MÜBAREK OLSUN”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Kıymetli komşularım, sizlerle aynı sofranın etrafında toplanmak çok kıymetli. Böylesine mübarek bir ayın ilk gününde beraber olmak çok önemli. Bütün İzmitlilere, bütün İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyilikleriyle, güzellikleriyle gelsin. Hanenize huzur, bereket getirsin. Hepimize sağlık, sıhhat getirsin inşallah. Allah sizlere sağlıklı bir ömür nasip etsin, bayrama erişmek de nasip olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin. Ramazan ayımız mübarek olsun.

“BİR KOMŞUNUZ OLDUĞUMU UNUTMAYIN”

Her zaman burada bir kızınız, bir kardeşiniz, bir komşunuz olduğunu unutmayın. Bu gönül sofralarında bu güzellikleri her zaman sizlerle paylaşacağız. Çalışma arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Aşevimiz sayesinde 13 bin kişiye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda yediğimiz yemekleri Aşevi’nde üretiyoruz.

“BU İFTARLAR SİZLERİN PARASIYLA VERİLİYOR”

Sizin paranızı daha iyi kullanmak ve öz gücümüzü arttırmaya çalışıyoruz. Bu da sofralarımızı paylaşmaya vesile oluyor. Bu bizim için çok kıymetli. İhale edip dışarıya vermiyoruz. Yemeğin hazırlanmasından sofraların kurulmasına kadar hepsini arkadaşlarımız hazırlıyor. Bu iftarlar sizlerin parasıyla veriliyor. Bu hayır hepimizin hayırları” ifadelerini kullandı.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan, “Mübarek Ramazan ayının ilk gününde Mehmet Ali Paşa için böyle bir başlangıç ailemiz için bir onur. Öncelikle daveti için Sayın Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben bu mahallede doğdum büyüdüm. Bu alanın pazardan sonra en kıymetli toplanma anı böyle güzel günlerdir. Teşekkür ediyorum” dedi.