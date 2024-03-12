Gazetemize ulaşan bir vatandaş aldığı çamaşır makinesinin küflenmeye başladığını ancak bunu önemsemeyerek bir süre beklediğini. Ancak sonradan makinenin bakımı için yetkili servise ulaştığında “10 yıl geçtiği için bu makine için parça bulamıyoruz, makinenizin parçasını değiştiremeyiz” yanıtını aldığını söyledi. Vatandaş bu ekonomik koşullar altında böyle bir uygulamanın olmasının insanları zor duruma sokmasının ve mağdur etmesinin önüne geçilmesini talep etti.
12 Mar 2024 - 11:18- Gündem Güncelleme:
10 yıllık makine bu hale gelir mi? “Tamir için parçası yok” dediler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.