10 yıllık makine bu hale gelir mi? “Tamir için parçası yok” dediler

Gazetemize ulaşan bir vatandaş aldığı çamaşır makinesinin küflenmeye başladığını ancak bunu önemsemeyerek bir süre beklediğini. Ancak sonradan makinenin bakımı için yetkili servise ulaştığında “10 yıl geçtiği için bu makine için parça bulamıyoruz, makinenizin parçasını değiştiremeyiz” yanıtını aldığını söyledi. Vatandaş bu ekonomik koşullar altında böyle bir uygulamanın olmasının insanları zor duruma sokmasının ve mağdur etmesinin önüne geçilmesini talep etti.