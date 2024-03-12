12 Mar 2024 - 11:18- Gündem G:

10 yıllık makine bu hale gelir mi? “Tamir için parçası yok” dediler

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
10 yıllık makine bu hale gelir mi? “Tamir için parçası yok” dediler mask
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Gazetemize ulaşan bir vatandaş aldığı çamaşır makinesinin küflenmeye başladığını ancak bunu önemsemeyerek bir süre beklediğini. Ancak sonradan makinenin bakımı için yetkili servise ulaştığında “10 yıl geçtiği için bu makine için parça bulamıyoruz, makinenizin parçasını değiştiremeyiz” yanıtını aldığını söyledi. Vatandaş bu ekonomik koşullar altında böyle bir uygulamanın olmasının insanları zor duruma sokmasının ve mağdur etmesinin önüne geçilmesini talep etti.

10 yıllık makine bu hale gelir mi? “Tamir için parçası yok” dediler
# talep

12 Mar 2024 - 11:18 - Gündem

Mahreç  Büşra Bozbağ

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