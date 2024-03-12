- Gündem

ÇYDD Kandıra, Ülkü Adatepe adına Atatürk Duvarı yaptı

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren tarafından Atatürk ün manevi kızı Ülkü Adatepe adına TÜROB 50.Yıl Şişli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaptırılan Atatürk Duvarı’nın açılışı yapıldı

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
ÇYDD Kandıra, Ülkü Adatepe adına Atatürk Duvarı yaptı mask
ÇYDD Kandıra, Ülkü Adatepe adına Atatürk Duvarı yaptı
ÇYDD Kandıra, Ülkü Adatepe adına Atatürk Duvarı yaptı
+10
Haber albümü için resme tıklayın

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren ve dernek yönetimi tarafından Atatürk ün manevi kızı Ülkü Adatepe adına İstanbul Şişli’deki TÜROB 50.Yıl Şişli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Atatürk duvarı yapıldı. Ülkü Adatepe’nin evinin Şişli'de olması sebebiyle bu okul seçildi. Atatürk Duvarı’nın açılışı önceki gün törenle gerçekleştirildi.

ÇYDD Kandıra, Ülkü Adatepe adına Atatürk Duvarı yaptı

ADATEPE AİLESİ

Açılışa Ülkü Adatepe’nin eşi Öke Adatepe, kızı Betül Adatepe, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Sedat Durma ve dernek üyeleri katıldı. ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren yaptığı açıklamada, “Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe adına İstanbul Şişli’de bir okulda Atatürk duvarı yapmak bizleri çok gururlandırdı, çok mutlu etti. Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Atatürk ilke ve inkılaplarını savunmaya her zaman devam edeceğiz” dedi.

ÇYDD Kandıra, Ülkü Adatepe adına Atatürk Duvarı yaptı

Kandıra ekibi Raffles Zorlu Center’de ağırlandı

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren ve beraberindeki heyet, Raffles Zorlu Center ‘in sahibi Ahmet Zorlu’nun konuğu oldu. Deren, kendilerini ağırlayan Ahmet Zorlu’ya teşekkür etti.

ÇYDD Kandıra, Ülkü Adatepe adına Atatürk Duvarı yaptı

İstanbul’daki Atatürk müzesini gezdiler 

ÇYDD Kandıra Şubesi üyeleri ve beraberindeki heyet, Atatürk Duvarı açılışından sonra İstanbul Şişli'deki Atatürk Müzesi’ni ziyaret etti. Çok duygulanan dernek üyeleri, müzeyi gezdikleri için büyük bir heyecan yaşadılar.

ÇYDD Kandıra, Ülkü Adatepe adına Atatürk Duvarı yaptı

Tarabya’da kadınlar gününü kutladılar

ÇYDD Kandıra Şubesi’nin son durağa İstanbul Tarabya Vilayetler evinde 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlamak oldu. Dernek üyeleri günü Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözüyle tamamladı.

ÇYDD Kandıra, Ülkü Adatepe adına Atatürk Duvarı yaptı

# ÇYDD, Sevim Deren, ziyaret, büyük, oldu, Atatürk

12 Mar 2024 - 11:24 - Gündem

Mahreç  Mesut Akbulut

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.540.916 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL