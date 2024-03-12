ÇYDD Kandıra, Ülkü Adatepe adına Atatürk Duvarı yaptı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren ve dernek yönetimi tarafından Atatürk ün manevi kızı Ülkü Adatepe adına İstanbul Şişli’deki TÜROB 50.Yıl Şişli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Atatürk duvarı yapıldı. Ülkü Adatepe’nin evinin Şişli'de olması sebebiyle bu okul seçildi. Atatürk Duvarı’nın açılışı önceki gün törenle gerçekleştirildi.

ADATEPE AİLESİ

Açılışa Ülkü Adatepe’nin eşi Öke Adatepe, kızı Betül Adatepe, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Sedat Durma ve dernek üyeleri katıldı. ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren yaptığı açıklamada, “Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe adına İstanbul Şişli’de bir okulda Atatürk duvarı yapmak bizleri çok gururlandırdı, çok mutlu etti. Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Atatürk ilke ve inkılaplarını savunmaya her zaman devam edeceğiz” dedi.

Kandıra ekibi Raffles Zorlu Center’de ağırlandı

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren ve beraberindeki heyet, Raffles Zorlu Center ‘in sahibi Ahmet Zorlu’nun konuğu oldu. Deren, kendilerini ağırlayan Ahmet Zorlu’ya teşekkür etti.

İstanbul’daki Atatürk müzesini gezdiler

ÇYDD Kandıra Şubesi üyeleri ve beraberindeki heyet, Atatürk Duvarı açılışından sonra İstanbul Şişli'deki Atatürk Müzesi’ni ziyaret etti. Çok duygulanan dernek üyeleri, müzeyi gezdikleri için büyük bir heyecan yaşadılar.

Tarabya’da kadınlar gününü kutladılar

ÇYDD Kandıra Şubesi’nin son durağa İstanbul Tarabya Vilayetler evinde 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlamak oldu. Dernek üyeleri günü Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözüyle tamamladı.