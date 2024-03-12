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Şehir Tiyatrolarından gençler için “Kim Korkar Sınavdan” oyunu  

Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncularının oynadığı “Kim Korkar Sınavdan” tiyatro oyunu ilk kez Kocaeli Kongre Merkezinde sahne aldı  

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Şehir Tiyatrolarından gençler için “Kim Korkar Sınavdan” oyunu   mask
Şehir Tiyatrolarından gençler için “Kim Korkar Sınavdan” oyunu  
Şehir Tiyatrolarından gençler için “Kim Korkar Sınavdan” oyunu  
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, birçok farklı konudaki oyunlarla sahne almaya devam ediyor. Yaklaşan YKS öncesi, gençlerin sınav stresini konu alan tiyatro oyunu “Kim Korkar Sınavdan” ilk kez Kocaeli Kongre Merkezinde sahne aldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyununa Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve protokol üyeleri de katıldı.

SINAV STRESİNE SON

Burçhan Göze’nin yazdığı, Volkan Dinç’in yönettiği, dekor tasarımını Rona Topçuoğlu’nun, kostüm tasarımını Duygu Çakır Irmak’ın, ışık tasarımını Yaşar Demirkıran’ın, ses tasarımını İlker Sevüker’in, müzik tasarımını Oktay Köseoğlu’nun yaptığı, koreografisini Orçun Okurgan'ın yaptığı oyunun dramaturgunu Sevil Koç, yönetmen yardımcılığını da Işık Öztorun üstlendi.

OYUNUN KONUSU

Hayatınızdaki zorluklarla karşılaştığınızda asla yalnız değilsiniz. Unutmayın, her engel aynı zamanda bir fırsattır. İnanın, çalışın ve kendinize güvenin. Sizler, geleceğin liderleri ve geleceğin şekillendiricilerisiniz. Yola çıkın ve hayallerinizi gerçekleştirin.

OYUNCU KADROSU

Oyunun kadrosu ise şöyle; Meltem Özsavaş, Ahsen Gül Ever, Cansu Mengüç, Zeynep Dilara Saydam, Ufuk Tuncer, Erdoğan Cengiz, Ahmet Buğra Karakoyun, İbrahim Aydın, Duygu Mine Özcan.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

12 Mar 2024 - 11:35 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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