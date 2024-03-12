YRP BAŞKAN ADAYI UĞUR YÜKSEL: Başiskele, 9 yıldızlı bir kent olacak

Yeniden Refah Partisi (YRP) Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel, önceki gün gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret etti. Seçim çalışmalarının çok başarılı geçtiğini söyleyen Yüksel, 31 Mart’ta seçimi kazanacaklarını, ilçenin kaderini değiştireceklerini söyledi.

RENKLİ BİR SEÇİM OLACAK

YRP’nin adayı Uğur Yüksel şunları söyledi; “31 Mart’ta çok önemli bir seçim yapılacak. Bu seçim, AKP’nin, MHP’nin ve Saadet Partisi’nin son seçimi olacak. Başiskele’de renkli bir seçim olacak, partimize her geçen gün ilgi artıyor. Bu kadar aday arasından sıyrılıp, seçimi kazanacağız. Şunu ifade etmeliyim ki, seçim Yeniden Refah Partisi ile AK Parti’nin adayı Yasin Özlü arasında geçer. Durum bunu gösteriyor.

TANITIM PROGRAMI

Seçimlere çok iyi hazırlanıyoruz. Başiskelemiz için birbirinden önemli projeler hazırladım. Her projemiz ilçenin kaderini değiştirecek düzeyde. Kısmet olursa proje tanıtım toplantımızı 19 Mart ile 24 Mart tarihleri arasında yapmayı düşünüyoruz. Seçimi kazanırsak, projelerimizle Başiskele’yi 9 yıldızlı bir kent haline getireceğiz. İlçe halkı sosyal belediyeciliği iliklerine kadar hissedecek. İlçe halkı, iyi ki Başiskele’de yaşıyoruz diyecek.”