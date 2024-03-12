YRP BAŞKAN ADAYI UĞUR YÜKSEL: Başiskele, 9 yıldızlı bir kent olacak

Yeniden Refah Partisi (YRP) Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel, önceki gün gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret etti. Seçim çalışmalarının çok başarılı geçtiğini söyleyen Yüksel, 31 Mart’ta seçimi kazanacaklarını, ilçenin kaderini değiştireceklerini söyledi.
RENKLİ BİR SEÇİM OLACAK
YRP’nin adayı Uğur Yüksel şunları söyledi; “31 Mart’ta çok önemli bir seçim yapılacak. Bu seçim, AKP’nin, MHP’nin ve Saadet Partisi’nin son seçimi olacak. Başiskele’de renkli bir seçim olacak, partimize her geçen gün ilgi artıyor. Bu kadar aday arasından sıyrılıp, seçimi kazanacağız. Şunu ifade etmeliyim ki, seçim Yeniden Refah Partisi ile AK Parti’nin adayı Yasin Özlü arasında geçer. Durum bunu gösteriyor.
TANITIM PROGRAMI
Seçimlere çok iyi hazırlanıyoruz. Başiskelemiz için birbirinden önemli projeler hazırladım. Her projemiz ilçenin kaderini değiştirecek düzeyde. Kısmet olursa proje tanıtım toplantımızı 19 Mart ile 24 Mart tarihleri arasında yapmayı düşünüyoruz. Seçimi kazanırsak, projelerimizle Başiskele’yi 9 yıldızlı bir kent haline getireceğiz. İlçe halkı sosyal belediyeciliği iliklerine kadar hissedecek. İlçe halkı, iyi ki Başiskele’de yaşıyoruz diyecek.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kullar Ali - DAĞILMIŞ TEŞKİLATIN 3-5 KİŞİSİ BUNLARI SÖYLÜYOR..DEDİKLERİNE KENDİLERİ DAHİ İNANMIYORLAR..KALDI Kİ BAŞİSKELE..BİR HEVES LAKİN KARŞILIĞI NEGATİF.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.