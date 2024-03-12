Oda başkanı altın fiyatlarındaki artışın sebebini açıkladı!

İnsanların güvenli liman ve yatırım aracı olarak gördüğü altın geçtiğimiz haftalarda ONS altın fiyatının 2030 dolar seviyelerinden 2176 dolar seviyelerine çıkmasıyla birlikte Türkiye’deki altın fiyatlarına da yansıdı. Bu hızlı artışın sebebi Kocaeli’de de merak konusu oldu. Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç altın fiyatlarının yüzde 10 arttığını belirterek, “Altında bir hafta içerisinde yüzde 10’luk bir artış oldu. Bu uluslararası piyasalardaki ONS altının artmasıyla hem de doların artmasıyla bir artış yaşandı. FED ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları da altınındaki fiyatlama için önemli bir değişken. ONS altın yaklaşık 2030 seviyelerden 2100’lu seviyelere çıktı. Dolar serbest piyasa da 32.4, 32.6’lı seviyelere çıktı. Bunların hepsi altın fiyatlarını tetikledi. ONS altının bir haftada niye bu kadar arttı dersek hem enflasyonun karşısında altının, dövizin düşük kalması hem seçim sonrası pozisyonunu alma noktasında insanları yönlendirme olduğunu yani spekülatif yönlendirmenin olduğunu tahmin ediyoruz” dedi

SON ARTIŞLAR BEKLENTİLERİMİZİN ALTINI DOLDURUYOR

Türkiye’de gram altın fiyatlarına ve altının artış sebeplerine de değinen Koç, “Altının artışını jeopolitik olaylar, uluslararası piyasalar ve ekonomik şartlar fiyatlandırmayı tetikler. Yaz döneminde gram altında 2 bin 500’lü seviyeleri bekliyoruz. Yıl sonunda ise 3 bin TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. Son artışlar beklentilerimizin altını dolduruyor” dedi.

ALTIN DOKUNDUĞUMUZ BİR YATIRIM ARACIDIR

Altının en güvenli yatırım aracı ifade eden Koç, “Altın orta ve uzun vadede en güvenilir yatırım aracıdır. Dokunduğumuz bir yatırım aracıdır. Altın dışında yatırım yapanlar içinde altın portföylerinde 3’te 1 oranında bulunmalıdır. Tekrardan ifade etmek gerekirse altın orta ve uzun vadede artmaya devam edecek” şeklinde konuştu.