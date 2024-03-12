12.Altın Kiraz’da gol yağmuru sağanağa dönüştü

2.Tur’un da hızlı başladığı 12. Altın Kiraz Turnuvası’nda gol yağmuru sağanak haline geldi. Önceki kayşam onaman maçlarda Kocaelispor yöneticisi Çetin Zerenoğlu yönetimindeki Dergah Ocakbaşı, Eti Mimarlık takımını 10-6 yendi. Diğer maçta ise ERS İnşaat Otomotiv, Klimasist’i 7-2 mağlup etti. Maçlara ilgi ramazan ayıyla beraber daha da arttı.
DOSTLUK KAZANIYOR
Dergah Ocakbaşı, Eti Mimarlık takımını 10-6 yendi. İki takımın bu görüntüsü, mübarek günlerde yürekleri ısıttı.
ERS İNŞAAT FARK ATTI
ERS İnşaat takımı, Klimasist’i 7-2 yenerek, rahat bir galibiyet elde etti. Bu maçta da dostluk kazandı
METİN ÖZKAN’IN MİSAFİRİ EKSİLMİYOR
Turnuvayı bir marka haline getiren ve 12’nci yılında da başarılı bir organizasyon yürüten Metin Özkan, konuklarını titizlikle ağırlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.