İzmit Belediyesi, Alikahya Kapalı Pazarını konfora kavuşturuyor

İzmit Belediyesi, vatandaşların ve pazarcı esnafının ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerine devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölge sakinlerinin talebi üzerine Alikahya Kapalı Pazarı için hareke geçti. Özellikle kış şartlarından kaynaklı yaşanan olumsuzlukları önlemek adına ekipler branda çalışmalarına başladı.
KONFORLU VE KORUNAKLI
Makaralı-ipli pratik sistemle katlanabilecek şekilde yapılan yaklaşık 400m2 cephe brandası sayesinde pazar alanında vatandaşlar için konforlu ve korunaklı bir ortam sağlanmış olacak. Tezgahları başında rüzgardan olumsuz etkilenen esnafın da önemli bir sıkıntısı çözüme kavuşacak. Ayrıca çalışmaların tamamlanmasıyla pazar alanından kaynaklı ses de çevre yerleşimlere daha az yansıyacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.