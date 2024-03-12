İzmit Belediyesi, Alikahya Kapalı Pazarını konfora kavuşturuyor



İzmit Belediyesi, vatandaşların ve pazarcı esnafının ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerine devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölge sakinlerinin talebi üzerine Alikahya Kapalı Pazarı için hareke geçti. Özellikle kış şartlarından kaynaklı yaşanan olumsuzlukları önlemek adına ekipler branda çalışmalarına başladı.



KONFORLU VE KORUNAKLI

Makaralı-ipli pratik sistemle katlanabilecek şekilde yapılan yaklaşık 400m2 cephe brandası sayesinde pazar alanında vatandaşlar için konforlu ve korunaklı bir ortam sağlanmış olacak. Tezgahları başında rüzgardan olumsuz etkilenen esnafın da önemli bir sıkıntısı çözüme kavuşacak. Ayrıca çalışmaların tamamlanmasıyla pazar alanından kaynaklı ses de çevre yerleşimlere daha az yansıyacak.