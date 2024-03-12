Çetinkaya: Durmak yok, yola devam  

HANELERE MİSAFİR OLUYOR
AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Karamürsel’de gidilmedik sokak, çalmadık kapı bırakmayan Mesut Çetinkaya geçtiğimiz günlerde Karamürsel’in sevilen büyüklerinden Hacı Ali Evsek ve ailesini, ardından Ahmet Akbağ ve ailesini ziyaret etti.
“İHTİYAÇLARI BİLİYORUM”
Çetinkaya ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, “Karamürsel’de çok farklı kademelerde görev yapmış bir kişi olarak ilçemizin potansiyelini ve ihtiyaçlarını biliyorum. Çevremizin, doğanın, denizin, Karamürsel’in konumunun farkındayım. Karamürsel’imizi heyecanlandıracak ve harekete geçirecek olanakların da farkındayım ve bunlara yönelik projeler geliştirdim” dedi.
“HEMEN İŞE KOYULACAĞIM”
Mesut Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında ayrıca Karamürsel’in başarılı müteahhitti ve aynı zamanda AKP Belediye Meclis Üyesi Adayı Kerem Taşdan’ın misafirperverliğinde hemşerileriyle buluştu, ardından da Mustafa Açık ve ailesini evinde ziyaret etti. Başkan Adayı Çetinkaya, “Sizlerin de şahsıma teveccüh gösterme konusunda rızalarını almaya geldim. Durmadan, zaman kaybetmeden hemen işe koyulacağımdan emin olun” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.