Çetinkaya: Durmak yok, yola devam  

HANELERE MİSAFİR OLUYOR

AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Karamürsel’de gidilmedik sokak, çalmadık kapı bırakmayan Mesut Çetinkaya geçtiğimiz günlerde Karamürsel’in sevilen büyüklerinden Hacı Ali Evsek ve ailesini, ardından Ahmet Akbağ ve ailesini ziyaret etti.

“İHTİYAÇLARI BİLİYORUM”

Çetinkaya ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, “Karamürsel’de çok farklı kademelerde görev yapmış bir kişi olarak ilçemizin potansiyelini ve ihtiyaçlarını biliyorum. Çevremizin, doğanın, denizin, Karamürsel’in konumunun farkındayım. Karamürsel’imizi heyecanlandıracak ve harekete geçirecek olanakların da farkındayım ve bunlara yönelik projeler geliştirdim” dedi.

“HEMEN İŞE KOYULACAĞIM”

Mesut Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında ayrıca Karamürsel’in başarılı müteahhitti ve aynı zamanda AKP Belediye Meclis Üyesi Adayı Kerem Taşdan’ın misafirperverliğinde hemşerileriyle buluştu, ardından da Mustafa Açık ve ailesini evinde ziyaret etti. Başkan Adayı Çetinkaya, “Sizlerin de şahsıma teveccüh gösterme konusunda rızalarını almaya geldim. Durmadan, zaman kaybetmeden hemen işe koyulacağımdan emin olun” ifadelerini kullandı.