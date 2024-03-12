California'daki hastaneyi Kartepe'ye vaat etmişler!

Cumhuriyetin 100. yılında ülkemiz için tarihi bir öneme de sahip olan 31 Mart yerel seçimlerine 19 gün kaldı. Adaylar yarışlarına devam ederken neredeyse en kalabalık kesimi oluşturan kararsızlar da bir noktaya varmaya çalışıyor.
CALİFORNİA'DAN ÇIKTI HASTANE
Vatandaş kararını düşünürken adayların yarışı da kızışıyor. Kartepe'de geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesini açıklayan Kartepe Belediye Başkanı ve adayı AKP'li Mustafa Kocaman'ın Kartepe Hastanesi ile ilgili hastane projesi olarak gösterdiği fotoğrafın ABD'nin California eyaletinde bulunan bir hastane fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.
SÜPER FİKİRLER
Hastane projesi uzun yıllardır konuşulan Kartepe için hayati önem taşıyan bu konu için bile gerçek bir proje olmadığını CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Ümit Küçükkaya "Süper Fikirler" sözleriyle paylaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmitli - Ne olmuş yani , bina Proje model olarak yapılamazmı.Sizinde böyle bir fikriniz varmı heykelden başka.
kartepeli - BAŞKANIMIZ İYİDE YANINDAKİ DANIŞMANLIK YAPAN LAR CAHİL HELE BASIN DAN SORUMLULAR EVLERE ŞENLİK MAZUR GÖRÜN
Genç - bu bi şey mi? Kandıra dan deniz kumu getirip göle döktü kocaman. Övündü bunla. Hiç bir iş yapmasalar kendi haline bıraksalar daha iyi olacak her şey. Çevre suçu işlendi sorumlu kim?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.