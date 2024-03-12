California'daki hastaneyi Kartepe'ye vaat etmişler!

Cumhuriyetin 100. yılında ülkemiz için tarihi bir öneme de sahip olan 31 Mart yerel seçimlerine 19 gün kaldı. Adaylar yarışlarına devam ederken neredeyse en kalabalık kesimi oluşturan kararsızlar da bir noktaya varmaya çalışıyor.

CALİFORNİA'DAN ÇIKTI HASTANE

Vatandaş kararını düşünürken adayların yarışı da kızışıyor. Kartepe'de geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesini açıklayan Kartepe Belediye Başkanı ve adayı AKP'li Mustafa Kocaman'ın Kartepe Hastanesi ile ilgili hastane projesi olarak gösterdiği fotoğrafın ABD'nin California eyaletinde bulunan bir hastane fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

SÜPER FİKİRLER

Hastane projesi uzun yıllardır konuşulan Kartepe için hayati önem taşıyan bu konu için bile gerçek bir proje olmadığını CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Ümit Küçükkaya "Süper Fikirler" sözleriyle paylaştı.