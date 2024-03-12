12 Mar 2024 - 12:33- Siyaset G:

California'daki hastaneyi Kartepe'ye vaat etmişler!

CHP İzmit belediye meclis üyesi adayı Mehmet Ümit Küçükkaya yaptığı paylaşımla AKP'li Kartepe belediye başkanı Mustafa Kocaman'ı tiye aldı.Kocaman'ın hastane projesi olarak gösterdiği hastanenin ABD'de bir hastanenin fotoğrafı olduğunu "Süper Fikirler" sözleriyle ifşa etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
California'daki hastaneyi Kartepe'ye vaat etmişler! mask
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Cumhuriyetin 100. yılında ülkemiz için tarihi bir öneme de sahip olan 31 Mart yerel seçimlerine 19 gün kaldı. Adaylar yarışlarına devam ederken neredeyse en kalabalık kesimi oluşturan kararsızlar da bir noktaya varmaya çalışıyor.

CALİFORNİA'DAN ÇIKTI HASTANE

Vatandaş kararını düşünürken adayların yarışı da kızışıyor. Kartepe'de geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesini açıklayan Kartepe Belediye Başkanı ve adayı AKP'li Mustafa Kocaman'ın Kartepe Hastanesi ile ilgili hastane projesi olarak gösterdiği fotoğrafın ABD'nin California eyaletinde bulunan bir hastane fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

SÜPER FİKİRLER

Hastane projesi uzun yıllardır konuşulan Kartepe için hayati önem taşıyan bu konu için bile gerçek bir proje olmadığını CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Ümit Küçükkaya "Süper Fikirler" sözleriyle paylaştı.
California'daki hastaneyi Kartepe'ye vaat etmişler!

# seçim, proje, AKP, chp, ABD, Meclis, Kartepe

12 Mar 2024 - 12:33 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(3)
03

İzmitli - Ne olmuş yani , bina Proje model olarak yapılamazmı.Sizinde böyle bir fikriniz varmı heykelden başka.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 12 Mart 13:41
02

kartepeli - BAŞKANIMIZ İYİDE YANINDAKİ DANIŞMANLIK YAPAN LAR CAHİL HELE BASIN DAN SORUMLULAR EVLERE ŞENLİK MAZUR GÖRÜN

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mart 13:14
01

Genç - bu bi şey mi? Kandıra dan deniz kumu getirip göle döktü kocaman. Övündü bunla. Hiç bir iş yapmasalar kendi haline bıraksalar daha iyi olacak her şey. Çevre suçu işlendi sorumlu kim?

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 12 Mart 13:09
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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