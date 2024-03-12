Yassıbağ'dan Tutuş ve Büyükakın'a destek  

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş'un da köyü olan Yassıbağ-Mandıra'da vatandaşlar Tutuş ve Büyükakın'ı adeta bağrına bastı. Kalabalık ve coşkulu bir program organize ederek, Büyükakın ve Tutuş'u havai fişekler ve meşaleler eşliğinde karşılayan Mandıralılar, katılımcılara pide ve ayran ikramında bulundu.

HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK

Gerçekleşen programda konuşan İzmit Belediye Başkan Aday Muharrem Tutuş, “Hepinizin gözlerine baktığımda bir gurur, inanmışlık görüyorum. Bugün değerli başkanım ile beni adeta bağrınıza bastınız. Hazırlıklar yapmışsınız, bizim için soğuk havaya rağmen burada toplanmışsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İzmit'imize hizmet etmek için bir yola çıktık. İlk gün itibariyle beni her zaman olduğu gibi desteklediniz arkamda durdunuz. Allah'ın izniyle 1 Nisan itibariyle ben de kimseyi mahçup etmeyeceğim “dedi

SADECE BAHANE ÜRETTİLER

Başkan Adayı Tutuş'un ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz Muharrem kardeşimle geçtiğimiz 5 yıl uyumlu bir şekilde çalıştık. Uyum çok önemli. Uyum olmasa, hizmet olmaz. Kavga, mızıkçılık, İzmit'e kaybettirdi gördünüz. Ortaya koydukları bir şey yok. Sadece içi boş laf üretiyorlar. Belediyeciliği sosyal medya üzerinden reklam yapmaktan ibaret görüyorlar. İzmit'te 31 Mart'ta bahane belediyeciliğinin yerine Muharrem kardeşim ile birlikte gerçek belediyecilik gelecek” dedi.