Yassıbağ'dan Tutuş ve Büyükakın'a destek  

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş'un da köyü olan Yassıbağ-Mandıra'da vatandaşlar Tutuş ve Büyükakın'ı adeta bağrına bastı. Kalabalık ve coşkulu bir program organize ederek, Büyükakın ve Tutuş'u havai fişekler ve meşaleler eşliğinde karşılayan Mandıralılar, katılımcılara pide ve ayran ikramında bulundu.
HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK
Gerçekleşen programda konuşan İzmit Belediye Başkan Aday Muharrem Tutuş, “Hepinizin gözlerine baktığımda bir gurur, inanmışlık görüyorum. Bugün değerli başkanım ile beni adeta bağrınıza bastınız. Hazırlıklar yapmışsınız, bizim için soğuk havaya rağmen burada toplanmışsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İzmit'imize hizmet etmek için bir yola çıktık. İlk gün itibariyle beni her zaman olduğu gibi desteklediniz arkamda durdunuz. Allah'ın izniyle 1 Nisan itibariyle ben de kimseyi mahçup etmeyeceğim “dedi
SADECE BAHANE ÜRETTİLER
Başkan Adayı Tutuş'un ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz Muharrem kardeşimle geçtiğimiz 5 yıl uyumlu bir şekilde çalıştık. Uyum çok önemli. Uyum olmasa, hizmet olmaz. Kavga, mızıkçılık, İzmit'e kaybettirdi gördünüz. Ortaya koydukları bir şey yok. Sadece içi boş laf üretiyorlar. Belediyeciliği sosyal medya üzerinden reklam yapmaktan ibaret görüyorlar. İzmit'te 31 Mart'ta bahane belediyeciliğinin yerine Muharrem kardeşim ile birlikte gerçek belediyecilik gelecek” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mandıralı - Fatma hanım geçen üçkişiye konuşmuştu yok mandırada gövde gösterisi yapmış gövde gösterisi böyle olur
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.