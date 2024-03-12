Kocaelispor'un asıl Sarı Fırtınası Fahrettin Önder: “Takımda yerli futbolcuların daha çok sorumluluk alması lazım”

ASIL SARI FIRTINA OYDU

Önder, 1977’de, Yusuf Altıntaş (Rambo Yusuf) ile birlikte Kocaelispor Yıldız takımında oynarken, Metin Tekin minik takımda oynuyordu. Önder Kuruyemiş’in de ortaklarından olan Fahrettin Önder, takımın şu andaki içinde bulunduğu duruma son derece üzüldüğünü belirtti. İki oğlu Mert Önder ve Emirhan Önder'i de futbolcu yapan Fahrettin Önder, ikisinin de kendi kariyerinin yanına bile yaklaşmamasıyla bir yandan övünürken, bir yandan da üzülüyor.

MERT VE EMİRHAN DA ALTYAPIDAN YETİŞTİ

Profesyonel olan her iki oğlunu da (Emirhan-Mert) Kocaelispor altyapısından yetiştiren Fahrettin Önder, mevcut takımın ruhsuzluğuna dikkat çekerken, “Yabancı futbolcular her zaman oynadığı kadar oynar. Asıl ruh ve istek yerli futbolculardadır. Yerli futbolcuların daha çok sorumluluk alması gerekir. Özellikle Kocaelli olan futbolcular bu takımı ayağa kaldıracaktır. Mevcut duruma üzülüyorum. Ancak altyapıya biraz daha önem vererek çocuklarımızı daha takıma yükselterek, büyük başarı elde edeceğimize inanıyorum” dedi.

İSTEK VE HIRS YOK

Takımın sahadaki temposuz ve isteksiz oyununu eleştiren Fahrettin Önder “Biz de zamanında Süper Lig’de top oynadık. O zamanki şartlarla şimdiki şartlar çok farklı. Tabii ki şimdi çocuklar biraz daha maddiyatı öne çıkartıyor. Hayat şartları zor, istekler fazla. Bunun için de çok para kazanmaları gerekiyor. Biz o zaman tok karnına top oynuyorduk. Süper Lig’de profesyonel olarak maçımızı yapıp, gelip, dükkanda çerez satıyorduk. Ben Ankaragücü’nde de Süper Lig oynadım. Onunla gurur duyuyorum. Ancak şimdiki gençlere daha farklı olanaklar verilmeli. Daha çok maddi destek verilmeli. Ama ne olursa olsun yabancı futbolcuların yerine yerli futbolcuları öne çıkartmalıyız. Kocaelispor’un potansiyeli yüksektir. Bu potansiyel boşa harcanmamalı” dedi.