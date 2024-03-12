FIRINCILARA ‘5 LİRA’ TEPKİSİ!

Ramazan ayının vazgeçilmezi pide, bu yıl 20 liradan satılıyor. Bazı vatandaşlar içli pide hazırlayıp, pişirmek için fırınlara götürüyor. Gazetemizi arayan vatandaşlar, fırıncıların pide fiyatı dışında ekstradan pişirme bedeli olarak pide başına 5 LİRA aldığını söylediler.
VATANDAŞ İSYANDA
Vatandaşlar, “Böyle bir rezillik olmaz. Fırına gidiyoruz, işçi pide yaptırıyoruz. Pidenin parasını veriyoruz, fırıncılar pide başına pişirme bedeli olarak 5 lira istiyorlar. Böyle şey olur mu? Zaten pide parasını veriyoruz, pişirme parası da nereden çıktı. Fırıncılar resmen vatandaşı soyuyorlar. Fırıncılar, Kocaeli Fırıncılar Odası böyle bir karar aldı diyorlar, bu çok saçma bir uygulama, bu resmen fırsatçılıktır. Derhal bu uygulamaya son verilmelidir” dediler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Izmit Sevdalısı - Haramla helalli karistirdilar Ekmek saticak kimse bulamicaniz
1907 - Ramazan ayı mağfiret ayı ya..ondandır..yoksa tüm fırıncılar köküne kadar müslümandır !!!!!
Söz - Fırınlarda pide kuyruğu metrelerce uzun fırıncılar ramazandan sonra jip değil helikopter alır
Xoox - Denetleyen yok kontrol eden yok vatandaşi kim tutarsa onun elinde kaliyor. Yazik ne hallere geldi ülke
Murat - Gitmeyin size zorlan git diye mi var iki gün ekmek alın çekilin kenara herkes için geçerli almayın pide ellerinde patlasın
Gercek - Bunlar kadar yam yam Türkiyenin hiç bir yerinde yok Tahir beyde bunlara destek oluyor bir halk ekmek fabrikası yapamıyor şehre
5 Li̇racık - Normal pide ile içli pide arasında günümüzde komik bir meblağ olan 5 Lira farkın olması normal değil mi? Sonuçta içli pide yapılırken daha fazla emek harcanıyor.
Eroldemirbek - 5 lira paramı yahu, bedava mı pişirsin insaf yani çok biliyorsan evde elektrikli fırınında pişir 5 lira için senile ve tepsin ile uğraştığına şükret.
kartepeli - FIRINCI HAKLI KARDEŞ FIRINCI KİMSENİN ÖZEL AŞÇISI DEĞİL ALÇAK TABİ EMEK VAR SONUÇTA
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.