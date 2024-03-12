12 Mar 2024 - 13:00- Ekonomi G:

FIRINCILARA ‘5 LİRA’ TEPKİSİ!

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
FIRINCILARA ‘5 LİRA’ TEPKİSİ! mask

Ramazan ayının vazgeçilmezi pide, bu yıl 20 liradan satılıyor. Bazı vatandaşlar içli pide hazırlayıp, pişirmek için fırınlara götürüyor. Gazetemizi arayan vatandaşlar, fırıncıların pide fiyatı dışında ekstradan pişirme bedeli olarak pide başına 5 LİRA aldığını söylediler.

VATANDAŞ İSYANDA

 Vatandaşlar, “Böyle bir rezillik olmaz. Fırına gidiyoruz, işçi pide yaptırıyoruz. Pidenin parasını veriyoruz, fırıncılar pide başına pişirme bedeli olarak 5 lira istiyorlar. Böyle şey olur mu? Zaten pide parasını veriyoruz, pişirme parası da nereden çıktı. Fırıncılar resmen vatandaşı soyuyorlar. Fırıncılar, Kocaeli Fırıncılar Odası böyle bir karar aldı diyorlar, bu çok saçma bir uygulama, bu resmen fırsatçılıktır. Derhal bu uygulamaya son verilmelidir” dediler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
# ramazan pidesi, karar

12 Mar 2024 - 13:00 - Ekonomi

Mahreç  Mesut Akbulut

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Yorumlar

(9)
09

Izmit Sevdalısı - Haramla helalli karistirdilar Ekmek saticak kimse bulamicaniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mart 14:34
08

1907 - Ramazan ayı mağfiret ayı ya..ondandır..yoksa tüm fırıncılar köküne kadar müslümandır !!!!!

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 12 Mart 14:18
07

Söz - Fırınlarda pide kuyruğu metrelerce uzun fırıncılar ramazandan sonra jip değil helikopter alır

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 12 Mart 13:57
06

Xoox - Denetleyen yok kontrol eden yok vatandaşi kim tutarsa onun elinde kaliyor. Yazik ne hallere geldi ülke

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 12 Mart 13:45
05

Murat - Gitmeyin size zorlan git diye mi var iki gün ekmek alın çekilin kenara herkes için geçerli almayın pide ellerinde patlasın

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 12 Mart 13:44
04

Gercek - Bunlar kadar yam yam Türkiyenin hiç bir yerinde yok Tahir beyde bunlara destek oluyor bir halk ekmek fabrikası yapamıyor şehre

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 12 Mart 13:33
03

5 Li̇racık - Normal pide ile içli pide arasında günümüzde komik bir meblağ olan 5 Lira farkın olması normal değil mi? Sonuçta içli pide yapılırken daha fazla emek harcanıyor.

Yanıtla . 1Beğen . 7Beğenme 12 Mart 13:27
02

Eroldemirbek - 5 lira paramı yahu, bedava mı pişirsin insaf yani çok biliyorsan evde elektrikli fırınında pişir 5 lira için senile ve tepsin ile uğraştığına şükret.

Yanıtla . 1Beğen . 7Beğenme 12 Mart 13:17
01

kartepeli - FIRINCI HAKLI KARDEŞ FIRINCI KİMSENİN ÖZEL AŞÇISI DEĞİL ALÇAK TABİ EMEK VAR SONUÇTA

Yanıtla . 1Beğen . 8Beğenme 12 Mart 13:11
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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