FIRINCILARA ‘5 LİRA’ TEPKİSİ!

Ramazan ayının vazgeçilmezi pide, bu yıl 20 liradan satılıyor. Bazı vatandaşlar içli pide hazırlayıp, pişirmek için fırınlara götürüyor. Gazetemizi arayan vatandaşlar, fırıncıların pide fiyatı dışında ekstradan pişirme bedeli olarak pide başına 5 LİRA aldığını söylediler.

VATANDAŞ İSYANDA

Vatandaşlar, “Böyle bir rezillik olmaz. Fırına gidiyoruz, işçi pide yaptırıyoruz. Pidenin parasını veriyoruz, fırıncılar pide başına pişirme bedeli olarak 5 lira istiyorlar. Böyle şey olur mu? Zaten pide parasını veriyoruz, pişirme parası da nereden çıktı. Fırıncılar resmen vatandaşı soyuyorlar. Fırıncılar, Kocaeli Fırıncılar Odası böyle bir karar aldı diyorlar, bu çok saçma bir uygulama, bu resmen fırsatçılıktır. Derhal bu uygulamaya son verilmelidir” dediler.