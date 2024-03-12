Sezer, “Kazanan yine Gölcük olacak”

Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, seçim çalışmaları kapsamında kapı kapı dolaşarak hemşehrilerinden destek istiyor. Ramazan ayının ilk akşamında teravih namazında bir araya geldiği Çiftlik Mahallesi sakinleri ile namaz sonrası sohbet eden Başkan Sezer, “Alt yapı, üst yapı, yol yatırımları, yeni parklar, yeni sosyal yaşam alanları, tamamlanan dev sağlık yatırımları ile Gölcük daha da yaşanılabilir bir ilçe olacak” dedi.

PROJE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bu güne kadar çok önemli projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Daha yaşanabilir bir Gölcük için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Halkımızın ihtiyaç ve taleplerine göre yaptığımız projelerle yeni dönemde de kazanan yine Gölcük olacak. Kaynakları verimli, etkin ve ekonomik kullanarak ilçemiz için yatırım yapmaya ve proje üretmeye aralıksız devam edeceğiz” dedi.