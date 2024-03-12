İbrahim Şirin cemevinde canlarla buluştu  

Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, son olarak Derince İmam Hüseyin Cem Evi'ni ziyaret ederek canlarla bir araya geldi. Ziyaret esnasında Başkan Adayı İbrahim Şirin’e MHP İlçe Başkanı Bülent Aykurt, BBP İlçe Başkanı Samet Çetin ile meclis üyesi adayları ve teşkilat yöneticileri de eşlik etti.

DERİNCE’NİN GELECEĞİ KONUŞULDU

Misafirperverlikleri için Cemevi Başkanı Gürsel Öner ve Cemevi Dedesi Burhan Safi’ye teşekkür eden İbrahim Şirin, “Bizleri en güzel şekilde ağırlayan kıymetli canlarımıza teşekkür ediyorum. Derince’miz kardeşlik ikliminin, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği kentlerimizden biri. Bugün bu birlikteliğimizde yine ilçemizin geleceği hakkında istişarelerde bulunduk. Bizlere gösterilen samimiyete minnettarız” dedi.