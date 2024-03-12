HACI MERİH DEMİRAL VE 'HIRİSTİYAN'O RONALDO

Günümüzde futbolu ve diğer spor branşlarını bir meta haline getiren, sporcuların değil, sponsorlarının yarıştığı bir arenaya döndüren Dünya Kapitalist Sistemi, çok sevilen futbola da mührü vurmak üzere. Akıl almaz şeyler oluyor. Messi gibi bir bücür büyücü ortaya çıkıyor. Gelmiş geçmiş tüm kahramanlara meydan okuyor. Vergi kaçırıyor, hırsızlık, dolandırıcılık yapıyor. Ama kendisinin bile haberi yok. Çünkü yüzlerce şirketin kölesi olarak çalışıyor.

Sahaya çıktığı zaman, oynadığı futbola herkes ağzı açık bakıyor, büyülenerek izliyor. Gerçekten süper bir yetenek. Ama kahraman değil ve olamaz da. Ona keza Ronaldo. Christiano Ronaldo, yani Hristiyan Ronaldo, Müslümanlığa göz kırpar kırkmaz, hemen dışlanıyor.

Manchester United gibi bir kulüp, onun futbol hayatını bitirmek pahasına yedek kulübesine oturtuyor. Bu gözü dönmüşlük dünyanın gözleri önünde oluyor. Ronaldo, Filistin'e destek veriyor. Manchester United adeta kulüpten kovuyor. Messi ile birlikte dünyanın en büyük yıldızı olarak anılan Christiano Ronaldo, isminin tam aksine Müslümanlığa destek veriyor. Müslümanların önemli ülkesi Arabistan'da futbol oynuyor.

Tabii ki bunlar şaşılası şeyler değil aslında. Müslüman ve hacı Merih Demiral ile yatıp kalkan Ronaldo, yaşadığı dünyanın bir seviyesizlik, düzeysizlik, pislik olduğunu anlıyor.

Pandemi döneminde de adaya kapanan Ronaldo, pencere aralığından dünyaya bakarak pozlar verirken, oradan bile para kazanan şirketlerin emrinde rol model oluyor. Bu pazarlama şirketleri, sporcuları köle haline getiren birer kapitalist vahşilerdir.

Ronaldo ve Messi gibi sporun içindeki kahramanların yanı sıra, sanat adı altında dünyadaki ikonlar da ortaya atılıyor ve genellikle kadınlar ön plana çıkıyor. Seksapelle gözlerinizin içine sokuluyor. Masum-seksi imajıyla Taylor Swift, dünyaları peşine takıyor. Rekor üstüne rekor kırarak paralar kazanıyor. Dolayısıyla ondan bir Filistin çıkışı beklenmedi, beklenmiyor da.



İşte böylesine popüler bir kültürün yükseldiği dünyada, sporcular da spor yıldızı değil, pop yıldızı haline getirildi.

Yazının başında da değindiğim gibi, bu köpükten kahramanlar, milyar dolarları cebine koyuyor ve bunları koyacak yer bulamıyor. Günün sonunda ise Messi, yıllarca hayal ettiği Dünya Kupası'yla yatarken, mutluluğunu inanılmaz servetinde değil, sadece bu kupada görüyor. Sporcu olarak yetişmek isteyen ve Messi'ye özenen genç insanlar da, kendilerine hayran olunsun istiyor. Yetenekleriyle mutlu oluyor. Ama yetenekten daha çok, kazandıkları parayla, yaşam stilleriyle idol haline geliyor. Messi gibiler, yeteneğini kötüye kullanan gençlere kötü örnek oluyor.

Örneğin bütün dünya 60'larda Pele'yi alkışlarken Maradona'yı yanına iliştirmişti. Her ikisini de ayrı ayrı tarzlarıyla seviyordu. Ama o Pele, daha genç olan Maradona'dan sonra dünyaya gözlerini kapadı. Tertemiz yaşantısı da her zaman gönüllerin kahramanı oldu. Maradona'nın isyancı Arjantinli doktor 'Che'ye benzetilişi farklı bir yaklaşımdı. Ne zaman ki dolandırıcılık, uyuşturucu gibi bataklıkların içine çekildi Maradona, işte o zaman Pele tek başına kahraman kaldı. Kahramanlık tartışmasına son verdi. Çünkü kahraman, toplumun benimsediği kurallara uyan bir kahraman olmalıdır. Toplumu temsil etmelidir.

Pele iyi bir aile babası ve bir dehaydı, Maradona da bir dehaydı. Ronaldo ve Messi ise sadece taklitçi. Şu anda sporu destekliyor gibi gözüken sektörler, aslında futbolun masumiyetine inancı bitiriyor. Futbolun saf amatör aşkını yok ediyor. Metalaştırıyor, ikonlaştırıyor, sahte putlar yaratıyor. Dinlerin kökeninde Hazreti İbrahim vardır. Yani İbrahimî dinler, ilahi dinlerde, putların tamamı haramdır ve tapılmaz. Sonuçta bir taştır. İşte günümüzün futbol ve spor kahramanları ilahlaştırılırken, putlaştırılıyor. Haaland ismiyle pazarlanan yeni futbol sektöründe, Ronaldo'nun ilaçlarla ve teknolojiyle daha da şişirilmiş robotik hali ortaya getirildi. Şimdi milyarlarca çocuk Haaland formasıyla geziyor. Zamanında Maradona, Pele formalarıyla da gezerlerdi. Ama benim gibi, Brezilya kaptanı 70'lerdeki Sokrates'e bayılanların da sayısı az değildi, benim gibi. Dr.Sokrates Felsefeyi anlatıyordu, doktordu, günde iki paket sigara içiyordu. Belki o da ondan kahraman olamadı.

Kahramanlık zor iş kardeşim. Bizim ülkemizdeki futbol kahramanları da yirmi yıldır, otuz yıldır ortada yok. Metin Oktay ve Can Bartu, günümüz o kahramanlarının çok çok üzerinde ve hala zirvede. O halde, bu ülkede de kırk yıldır, elli yıldır kahraman neden yetişmiyor?..

Prim icat oldu, mertlik bozuldu. Artık her şey para. Bunun için de uzun yıllar yine futbolda kahraman beklemenin mantığı yok. Messi çıtayı yükseltti, ama Maradona ve Pele'nin tırnağı bile olamadı. Pele ve Maradona yıllarca hiç unutulmayacak kahramanlar haline geldi. Pele bile Maradona'dan bir adım öne geçerken, düzgün yaşantısıyla idol oldu. Düşünün artık Maradona'nın ilk iki sıraya zor girdiği bir listede, City'li Haaland şu anda nerelerdedir, nerelere çıkabilir? Teknolojik katkıları da unutmayın.

Japon futbolundaki gibi robotik Tsubasa'lar yetişiyor. Robotik kahramanlar. Yani köpürtülen sahte kahramanlar. Yine hatırlatıyorum, Çekya'da Örümcek Adam filmi çekilecekti. Marvel kahramanları bir araya toplandı. Pandemi baş gösterince de hemen ilk gece Amerika'ya geri kaçtılar. İşte size sahte kahramanların belgeli gerçeği.