Sedat Peker hakkında flaş karar

Afyonkarahisar’da bir et entegre tesisinin zorla “Köfteci Yusuf” restoran zincirine satılmaya çalışılmasıyla ilgili dava devam etti. Sedat Peker dahil olmak üzere 19 sanık yargılanıyor. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada sadece müşteki avukatı hazır bulundu.

Başka bir suçtan tutuklu olan sanık Remzi Y., video konferans yoluyla duruşmaya katıldı ve olayla ilgisiz olduğunu iddia ederek dosyasının ayrılmasını talep etti.

Mahkeme, Sedat Peker’in yakalanması ve kırmızı bültenle aranmasına, ayrıca bazı sanıkların adli kontrol şartlarının devamına karar vererek duruşmayı Temmuz ayına erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

2017’de satışa çıkarılan Afyonkarahisar’daki et entegre tesisinin, aracılar aracılığıyla "Köfteci Yusuf"un sahibi Yusuf Akkaş’a 20 milyon lira karşılığında satılması planlanmıştı. Satış sürecinin uzaması üzerine Akkaş’ın tehdit edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda, suç örgütü kurdukları iddia edilen 19 şüpheliden 9’u tutuklanmış, ancak daha sonra serbest bırakılmışlardı.

Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede, “suç işleme amacıyla örgüt kurma” ve “korkutucu güç kullanarak yağma” suçlarından yargılanması talep ediliyor. Sanıklardan Erhan K.'nin telefonunda, Peker ile yapılan bir görüşmenin kaydı bulundu ve iddianamede bu görüşmenin içeriği yer aldı.İddianameye göre, Peker’in sanıklara Yusuf Akkaş’a yönelik yağma eylemi için talimat verdiği ve Mehmet S.'nin telefonunda Akkaş’ın iş yerindeki kavgaların görüntülerinin bulunduğu belirtildi.