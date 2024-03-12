Yaşama Destek Evi’nin özel çocukları lunaparkta doyasıya eğlendi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kentimize kazandırdığı güzel projelerden biri olan Yaşama Destek Evi’nin özel çocukları, toplumsal yaşam becerileri modülü kapsamında aileleri ile birlikte Özdilek AVM’de bulunan eğlence merkezinde eğlendiler. Çocuklarıyla birlikte çarpışan otolara, atlıkarınca ve dönme dolaba binerek çocuklarının coşkusuna ortak olan aileler organizasyonu düzenleyen ve kendileriyle yakından ilgilenen öğretmenlerle sohbet ettiler. Yaşama Destek Evi sayesinde özel gereksinimli çocuklarının bağımsız yaşama konusundaki gelişimlerini gözlemleyen aileler kendilerine bu imkanı sunan Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.