İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kentimize kazandırdığı güzel projelerden biri olan Yaşama Destek Evi’nin özel çocukları, toplumsal yaşam becerileri modülü kapsamında aileleri ile birlikte Özdilek AVM’de bulunan eğlence merkezinde eğlendiler. Çocuklarıyla birlikte çarpışan otolara, atlıkarınca ve dönme dolaba binerek çocuklarının coşkusuna ortak olan aileler organizasyonu düzenleyen ve kendileriyle yakından ilgilenen öğretmenlerle sohbet ettiler. Yaşama Destek Evi sayesinde özel gereksinimli çocuklarının bağımsız yaşama konusundaki gelişimlerini gözlemleyen aileler kendilerine bu imkanı sunan Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür ettiler.
- Yaşam
Yaşama Destek Evi’nin özel çocukları lunaparkta doyasıya eğlendi
İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla kente kazandırdığı Yaşama Destek Evi’nden faydalanan özel çocuklar ve aileleri toplumsal yaşam becerileri modülü kapsamında eğlence merkezine giderek doyasıya eğlendiler
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.