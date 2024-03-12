Başkan Söğüt, “Körfez’de sağlam adımlar attık”  

Körfez Belediye Başkanı ve AKP Başkan Adayı Şener Söğüt, Ramazan ayında da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe Başkanı Nurettin Okutan ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte Ramazan’ın ilk günü Tuğrul Caddesi’ndeki esnafı gezen Başkan Şener Söğüt, esnafa kolaylıklar diledi, vatandaşlarla sohbet etti.

HİZMET VE ESER SİYASETİ

31 Mart’a kadar durmada, yorulmadan çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen Başkan Şener Söğüt, “5 yılda Körfez’de hayata geçirdiğimiz hizmet ve eserler ile sağlam adımlar attık. Körfez’in geleceği üzerinde büyük yük olan vergi ve SGK borçlarını ödedik. Bunlar önemli adımlardı.

BİRLİKTE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ

Şimdi de 31 Mart’tan sonra Körfez’de hayata geçireceğimiz projeler için hazırız. 59 projenin hepsi Körfez’e değer katacak projeler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile birlikte ilçemizi ve Kocaeli’mizi güzelleştirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Söğüt vatandaşların talep ve önerilerini de tek tek dinledi.