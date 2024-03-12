Aydın: “Dumlupınar Kartepe’nin örnek mahallesi olacak”

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde bir yandan seçime girecek olan siyasi partilerin sahadaki programları devam ederken diğer taraftan da mahallelerdeki muhtarlık yarışı dikkat çekecek hale geldi. Gerçekleştirecek seçimler kapsamında Kocaeli genelinde muhtar adayı olan isimlerin fazla oluşu bu alandaki heyecanın belediye başkanı ve meclis üyelikleri ile ilgili seçimi gölgede bırakıyor. Heyecanın üst düzeyde yaşandığı bölge olan Kartepe’nin Dumlupınar Mahallesi’nde muhtar adaylığı yarışı tüm hızıyla sürüyor. Kartepe Dumlupınar Mahallesi’nin sevilen isimlerinden Derya Aydın muhtar adaylığı kapsamında gazetemize açıklamalarda bulundu. Aydın neden muhtar adayı olduğuna ilişkin “Dumlupınar Mahallesi’nde 30 yıldır ikamet ediyorum, 23 yıldır da güzellik salonum var. Mesleki anlamda mahallemize hizmet ediyorum. Mahalle genelinde artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini bir kadının muhtar adayı olmasını gerektiğini düşündüler. Mahalledeki vatandaşlarımızın düşüncesi bu şekildeydi. Bir şahıs olarak elimizden gelen imkanlar azdı, belediyeye gittiğimiz zaman dikkate alınmıyorduk. Muhtar olursak en azından bir söz hakkımız olur dedik” dedi.

DUMLUPINAR KARTEPE’NİN ÖRNEK MAHALLESİ OLACAK

Muhtar seçilirse yapacağı projeleri de anlatan Aydın, “Benim iki tane işletmem var. Herhangi bir maddi beklentim olmadan mahallenin birçok sorunu için projeler geliştirdik. Sağ olsunlar istediler beni bizde muhtar adayı olduk. Bende elinden geleni yapmak için söz verdim. Biz muhtarlık tanımını değiştirmek istiyoruz. Biz muhtar görevi mahallenin aslı ihtiyaçlarını gidermek ama onun yanı sıra bizim çok güzel ve büyük bir mahallemiz var. Burada sosyal aktivite olarak hiçbir yok. Genç kesim ve çocuklarımıza daha güvenilir, sağlam bir mahalle yapmak için yola çıktık. Kadınlarımız için okuma yazma seferberliğimiz var. Birçok projemizi belediyeye kabul ettirdik. Gençler için AquaPark, SkyPark projelerimiz var. Askıda kıyafet projelerimiz var. Kâğıt atık projemiz var. Çorba konteynır projemiz var. Bunlardan yola çıkarak bildiğimiz muhtarlık tanımını değiştirmeye geliyoruz. Dumlupınar Mahallesi Kartepe’nin örnek mahallesi olacak” şeklinde konuştu.

Muhtar Adayı

Derya Aydın

Aza Listesi

Hilal Ölçü

Yasemin Tığlıoğlu

Mustafa Kılıçaslan

Barış Erdoğan

Murat Muhcu

Şahin Akbaş

Serap İşcan

Fadimeana Çetin