Yönetim 2002’deki Saran dosyasını kapattı

Kocaelispor yönetimi, çok kritik bir haftayı geride bıraktı. Geçen hafta son dakikaya kadar Sadettin Saran’dan gelen haciz ile uğraşan yönetim, bu işi halletti. Körfez’de büyüyen Sadettin Saran’ın haciz işlemi uygulaması tepki gördü. Yönetim bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ama sıkıntı kulüp çevrelerinden kamuoyuna sızdı. Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya döneminden kalan bu borçla boğuşan yönetim, hesabı kapattı.