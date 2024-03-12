Kocaelispor yönetimi, çok kritik bir haftayı geride bıraktı. Geçen hafta son dakikaya kadar Sadettin Saran’dan gelen haciz ile uğraşan yönetim, bu işi halletti. Körfez’de büyüyen Sadettin Saran’ın haciz işlemi uygulaması tepki gördü. Yönetim bu konuda resmi bir açıklama yapmadı ama sıkıntı kulüp çevrelerinden kamuoyuna sızdı. Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya döneminden kalan bu borçla boğuşan yönetim, hesabı kapattı.
12 Mar 2024 - 13:52- Spor Güncelleme:
Yönetim 2002’deki Saran dosyasını kapattı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.