İzmit Belediyesi Üniversitelilere ücretsiz kütüphane ring servislerine başlıyor!

İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi ve Çetin Emeç Kütüphanesi gençler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Üniversite öğrencilerinin kütüphanelere kolay ulaşımını sağlamak isteyen İzmit Belediyesi Umuttepe A Kapısından Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 11.00, 13.00 ve 15.00 saatlerinde hareket edecek ring servisi hizmeti başlatıyor. Ring servisleri yarından (13 Mart) itibaren üniversite öğrencilerinin hizmetinde olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.