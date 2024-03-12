İzmit Belediyesi Üniversitelilere ücretsiz kütüphane ring servislerine başlıyor!



İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi ve Çetin Emeç Kütüphanesi gençler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Üniversite öğrencilerinin kütüphanelere kolay ulaşımını sağlamak isteyen İzmit Belediyesi Umuttepe A Kapısından Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 11.00, 13.00 ve 15.00 saatlerinde hareket edecek ring servisi hizmeti başlatıyor. Ring servisleri yarından (13 Mart) itibaren üniversite öğrencilerinin hizmetinde olacak.