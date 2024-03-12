- Kültür-Sanat

İzmit Belediyesi Üniversitelilere ücretsiz kütüphane ring servislerine başlıyor!

İzmit Belediyesi kent merkezinde yer alan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi ve Çetin Emeç Kütüphanesine gelmek isteyen üniversite öğrencileri için yarın (13 Mart) Umuttepe’den ücretsiz ring servisi hizmetine başlıyor

İzmit Belediyesi Üniversitelilere ücretsiz kütüphane ring servislerine başlıyor! mask


İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi ve Çetin Emeç Kütüphanesi gençler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Üniversite öğrencilerinin kütüphanelere kolay ulaşımını sağlamak isteyen İzmit Belediyesi Umuttepe A Kapısından Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 11.00, 13.00 ve 15.00 saatlerinde hareket edecek ring servisi hizmeti başlatıyor. Ring servisleri yarından (13 Mart) itibaren üniversite öğrencilerinin hizmetinde olacak.
# İzmit belediyesi

12 Mar 2024 - 14:05 - Kültür-Sanat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.540.916 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL