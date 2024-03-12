Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ramazanın ilk günü seçim çalışmalarına kısa bir mola verdi ve günü evde geçirdi. Eşi Leyla Hanım’a yardım eden Mutlu, mutfakta hünerlerini sergiledi. Mutlu, ‘Bizim evimiz hep böyledir. Elimden geldiğince mutfakta ve diğer ev işlerinde eşime her zaman yardımcı oluyorum. Başkanlık ve siyasi konuları evime götürmemeye gayret ediyorum. Sağ olsun eşim Leyla Hanım da her zaman her konuda bana destek oluyor’ dedi.
- Siyaset
Mutlu mutfakta da iddialı
SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ramazan ayının ilk gününde eşi Leyla Hanım ile birlikte mutfağa girdi. Yoğun seçim temposuna kısa da olsa mola veren Mutlu, yemek yapma konusunda da iddialı olduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kullar Ali - Oklava yengenin elinde dikkatli ol başkan.Afiyet olsun.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.