Mutlu mutfakta da iddialı

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ramazanın ilk günü seçim çalışmalarına kısa bir mola verdi ve günü evde geçirdi. Eşi Leyla Hanım’a yardım eden Mutlu, mutfakta hünerlerini sergiledi. Mutlu, ‘Bizim evimiz hep böyledir. Elimden geldiğince mutfakta ve diğer ev işlerinde eşime her zaman yardımcı oluyorum. Başkanlık ve siyasi konuları evime götürmemeye gayret ediyorum. Sağ olsun eşim Leyla Hanım da her zaman her konuda bana destek oluyor’ dedi.