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Mutlu mutfakta da iddialı

SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ramazan ayının ilk gününde eşi Leyla Hanım ile birlikte mutfağa girdi. Yoğun seçim temposuna kısa da olsa mola veren Mutlu, yemek yapma konusunda da iddialı olduğunu söyledi.

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Mutlu mutfakta da iddialı mask

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ramazanın ilk günü seçim çalışmalarına kısa bir mola verdi ve günü evde geçirdi. Eşi Leyla Hanım’a yardım eden Mutlu, mutfakta hünerlerini sergiledi. Mutlu, ‘Bizim evimiz hep böyledir. Elimden geldiğince mutfakta ve diğer ev işlerinde eşime her zaman yardımcı oluyorum. Başkanlık ve siyasi konuları evime götürmemeye gayret ediyorum. Sağ olsun eşim Leyla Hanım da her zaman her konuda bana destek oluyor’ dedi.
# zafer mutlu, Saadet Partisi, seçim, Başiskele

12 Mar 2024 - 14:06 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
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Kullar Ali - Oklava yengenin elinde dikkatli ol başkan.Afiyet olsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mart 14:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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