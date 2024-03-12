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Tutuş’tan her okula bir personel vaadi

AKP İzmit Belediye Başkanı Muharrem Tutuş, açıkladığı seçim beyannamesinde Okul Aile Birliklerine de müjde verdi.

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Tutuş’tan her okula bir personel vaadi mask

"HER OKULA BİR PERSONEL"

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş yaptığı açıklamasında: “ Okul aile birliklerine birer personel görevlendirilmesi de talep üzerine doğan bir proje. Çocuklarımızın okullardaki konforlarını artırmaya devam edeceğiz. İzmit Belediyesi olarak her okula bir personel görevlendireceğiz. Görevlendirdiğimiz arkadaşımız sadece okullarımızın işlerinde yardımcı olacak. “dedi
# İzmit belediyesi, talep, proje, cumhur ittifakı, Muharrem Tutuş

12 Mar 2024 - 14:11 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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