Sezer, “Gölcüklü olmanın ayrıcalığını yaşatmayı sürdüreceğiz”   

Yerel seçimlere sayılı günler kala sahadaki temposunu her geçen gün arttıran Gölcük Belediye Başkanı Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Ramazan ayının ilk iftarında hemşehrileri ile birlikte olmanın huzurunu yaşadı. Sabahın erken saatlerinde Değirmendere esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini ileten Sezer, ilk iftarını da Kurt ailesi ile birlikte yaptı.
ÜRETKEN, ADİL VE YENİLİKÇİ BELEDİYECİLİK
Oruçların açılması sonrasında Sezer, keyifli bir sohbet geçirdiği hemşehrilerinden, yerel seçimler için güçlü destek istedi. Yeni dönemde birbirinden önemli projelerin hayata geçeceğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever belediyecilik ile Gölcüklü olmanın ayrıcalığını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.