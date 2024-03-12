12 Mar 2024 - 14:28- Spor G:

Gebzespor’da Kapaklıspor mesaisi başlıyor

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Gebzespor’da Kapaklıspor mesaisi başlıyor mask
Gebzespor’da Kapaklıspor mesaisi başlıyor
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Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta mücadele eden Gebzespor, Pazar günü deplasmanda Kapaklıspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün start verecek. Geçtiğimiz hafta sonunda Lüleburgazspor’u 11-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bu sezon sahasında 10’da 10 yapan ve bu periyotta kalesinde gol dahi görmeyen Mor Menekşeler, dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

ANTRENMAN SAAT 16.00’DA

Dünü izinli geçiren mor beyazlılar, Teknik Direktör Sertaç Gezer yönetiminde haftanın ilk antrenmanını bugün saat 16.00’da gerçekleştirecek. Gebzespor ile Kapaklıspor arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi ev sahibi Gebzespor 1-0’lık skorla kazanmıştı.
# dikkat, Gebzespor

12 Mar 2024 - 14:28 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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