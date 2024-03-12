Gebzespor’da Kapaklıspor mesaisi başlıyor

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta mücadele eden Gebzespor, Pazar günü deplasmanda Kapaklıspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün start verecek. Geçtiğimiz hafta sonunda Lüleburgazspor’u 11-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bu sezon sahasında 10’da 10 yapan ve bu periyotta kalesinde gol dahi görmeyen Mor Menekşeler, dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.
ANTRENMAN SAAT 16.00’DA
Dünü izinli geçiren mor beyazlılar, Teknik Direktör Sertaç Gezer yönetiminde haftanın ilk antrenmanını bugün saat 16.00’da gerçekleştirecek. Gebzespor ile Kapaklıspor arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi ev sahibi Gebzespor 1-0’lık skorla kazanmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.