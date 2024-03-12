CHP’liler bu videoyu paylaşıyor! Tutuş alay konusu oldu

Yerel seçimlere 18 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçim takvimi ilerledikçe adayların siyasi rekabeti hız kazanıyor. AKP'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, önceki gün düzenlediği lansman toplantısında başkan olması durumunda hayata geçireceği projeleri anlattı.

“BU DA MI GOL DEĞİL MUHARREM”

Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklar aracılığı ile hayata geçirilecek projeleri de anlatan Tutuş’un projeleri üzerinden CHP’liler tepki göstermeye devam ediyor. Projelerinin bir çoğunun Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu ifade eden CHP’liler kimi projelerin ise zaten yapıldığını belirtiyor. CHP’liler tarafından hazırlanan ve paylaşılan bir videoda Tutuş’un projeleri tiye alıyor.