Diliskelesispor yaşadığı sıkıntılara isyan etti: "Sesimizi duyan var mı?"

Diliskelesi Spor tarafından yapılan basın açıklamasında, bir mahallenin onuru başlığı dikkat çekti. Açıklamada “Dev bütçesi, tesisleri ve imkânları olan takımlar arasında Bölgesel Amatör Lig’de çok kısıtlı imkanlarla ilçemizi başarıyla en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ama dayanacak gücümüz kalmadı ifadelerine yer verildi

ÇOK ÜZGÜN ve KIRGINIZ

Yazılı açıklamada “Sezon başından beri birçok sorunla boğuşan ve verilen sözlerin çoğunun tutulmamasına rağmen, karakterli oyuncu grubu ile Dilovası’nı çok iyi temsil etmekte olan takımımız, aylardır yaşadığı sorunları ilk kez kamuoyu ile paylaşmak zorunda kaldı. Dilovası ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebzespor’a tesis yapılmış ve Gebzespor 3 senedir ilçemizde Tavşancıl’da son derece modern tesislerde konaklamaktadır” ifadelerine yer verildi.

20 YILDIR NEREDEYDİNİZ?

Açıklamanın devamı şöyle: “Diliskelesispor için de Büyükşehir yine Tavşancıl da 20 yıldır atıl durumda olan ve metruk bir yapı haline gelmiş sosyal tesisi geçici alarak Diliskelesi Spor Kulübüne tahsis etti. Tüm malzemeleri Kocaeli Büyükşehir tarafından verilen, işçiliği ise Dilovası Belediyesi tarafından karşılanan tesis bitme aşamasındayken, anlamsız bir şekilde durduruldu. Tesisleri görünüşte kendi mahalleleri için durdurduklarını savunan, fakat akrabalarına iş imkanı sağlamaktan ileri gitmeyen kişileri kamuoyu ile daha sonra paylaşacağız. 3 sezondur Gebzespor’un mahallelerinde konaklamasına ses çıkarmayanlar, neden geçici olarak tahsis edilen tesisler, konu bu ilçenin öz takımı Diliskelesi Spor olunca istemezük moduna girmişlerdir, cevap bekliyoruz!..

OTELDEN ÇIKMAMIZ İSTENİYOR

Tesisleri olmadığından ötürü, mecburen takımızın bir kısmı Dilovası Belediyesi tarafından tahsis edilen otelde kalmakta, geri kalanlarsa evine gidip gelmektedir. Bu takım ruhunu, birlikte zaman geçirmemizi ve kaynaşmamızı engellese de, takımımız il sıralamasında 2. olarak ilk 20 haftayı tüm bu engellemelere rağmen başarı ile geçmiştir. Fakat otel ödeme almadığını gerekçe göstererek, oyuncularımızı artık alamayacağını beyan edip çıkmamızı istemektedir.

CAN ÇEKİŞİYORUZ

Ülkemizin ekonomisine yön veren sanayi kenti Dilovası, ilçeyi Bölgesel Amatör Ligde temsil etme onurunu taşıyan Diliskelesispor haftalardır futbolcularımıza, hocalarına ve firmalara ödeme yapamıyor. Yemek firması ücretini alamadığı için yemek veremeyeceğini belirtiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’ın, her zaman sporcunun yanında olduğunu biliyor ve duyuyoruz, kendisiyle sezon başında bizleri ilçe dinamiklerine yönlendirmesine rağmen sonuç alamadık. İlçe ve takım olarak diğer ilçelerden ne eksikliğimiz var anlamlandıramıyoruz.

KEŞKE KÜME DÜŞSELER

Bizlere yapılan tesis bitme aşamasına gelmişken el koyan ve takımımızı her gittiği yerde “keşke küme düşseler de kurtulsak” diyerek yok sayanları biliyoruz ve herkes de biliyor. Onları kamuoyunun vicdanına havale ediyor, rahatça çözülebilecek bu maddi ve tesis konusunun bu hafta ivedilikle çözülmesini bekliyoruz. Bu sorunlara sessiz kalan, sanki hiç bir sorun yokmuş gibi davranan siyasileri ve yetki makamında olanları artık inisiyatif alarak, ilçesinin takımına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sezon başından beri ha bugün ha yarın denilerek ötelenen ve oyalanan kulübümüz, artık ligden çekilme noktasına geldiğinden, çaresizlikten, iyi niyetle yaptığımız bu açıklamanın siyasi manipülasyonlara maruz kalmaması için noktalıyoruz. Sezon başından bu yana maddi manevi yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. Lakin yeter artık, çocuk gibi kandırılmaktan, ötelenmekten, yok sayılmaktan bıktık. Bu onurlu mücadelede yanımızda olmayanlar karşımızda olmaya devam etsinler.- Saygılarımızla-Diliskelesi Spor Yönetim Kurulu”…