Başkan Bulut, Şubat ayı ihracat verilerini değerlendirdi  

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Şubat ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Açıklamasında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na tam hazırlık çağrısı yapan Başkan Bulut, “ 2024 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %13,6 oranında artışla 21 milyar 86 milyon dolar, ithalat %8,5 oranında azalışla 28 milyar 87 milyon dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde ise, ihracat %8,5 oranında artışla 41 milyar 77 milyon dolar, ithalat %15,5 oranında azalışla 54 milyar 306 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER

Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; 1 milyar 723 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 333 milyon dolar ile ABD ve 1 milyar 158 milyon dolar ile İtalya’dır. Şubat ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü %94,0 (19 milyar 815 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %4,2 (877 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %1,4 (296 milyon dolar) olmuştur.

MOTORLU KARA TAŞITLARI FASLI YİNE LİSTEBAŞI

2024 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul %3,2 azalış ve 4 milyar 435 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli %11,8 artış ve 2 milyar 322 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir ise %8 artış ve 1 milyar 903 milyon dolarla üçüncü sırada yer almaktadır. İlimiz en fazla ihracatı 922 milyon 463 bin dolar ile 87 Motorlu kara taşıtları faslında yapmış olup, bu faslı sırasıyla 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı (287 milyon 457 bin dolar) ve 72 Demir Çelik faslı (192 milyon 562 bin dolar) takip etmektedir.

AB İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT

İlimiz en fazla ihracatı 229 milyon 155 bin dolar ile İngiltere ile yapmış olup, bu ülkeyi sırasıyla 216 milyon 344 bin dolar ile Almanya ve 186 milyon 419 bin dolar İtalya takip etmektedir. Kocaeli, Şubat ayı Türkiye toplam ihracatının yüzde 12,3’ünü gerçekleştirmiştir. En önemli dış ticaret partnerimiz olan Avrupa Birliği ile sürdürülebilir ihracat için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) konusunda işletmelerimizin hazırlıklı olması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.