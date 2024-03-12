Hodri Meydan, Engin Koyun’u istifaya çağırdı

"İSTİFADA BİR HİZMETTİR”
Hodri Meydan tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “ Sezonun ikinci yarısından bu güne kadar oynanan oyun ve yapılan bütün hataların üzerine, bugün Sayın Başkan Engin Koyun’un düzenlemiş olduğu toplantı sonrası görevine devam etme kararı camiamız tarafından tepkiyle karşılanmıştır.
“ACİLEN İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ”
Bu ligin maliyet olarak en fazla para harcayan kulüplerinin başında gelerek böylesine kötü kadro kurmayı başarabilen, devre arası transfer döneminde Kocaelispor’un kapısına dahi yaklaşamayacak bazı oyuncuları kulübe transfer edip takımın dengesini bozan ve en skorer oyuncumuzu takımda tutamayan Sayın Başkan Engin Koyun’u acilen istifaya davet ediyoruz.
“OLAĞANÜSTÜ KONGREYE DAVET EDİYORUZ”
Amatör liglerden bu günlere koskoca bir şehrin direnişine kulak veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’ın taraftarlarımızla bütünleşerek Türkiye tarihinde bir ilke imza atıp armasını ve ismini değiştirmeden gelen kulübümüzün maddi ve manevi olarak her anlamda adeta altın çağını yaşadığı bu dönemlerde böylesine başarısız yönetilişi kesinlikle kabul etmiyor, camiamızın huzuru ve refahı için Sayın Başkan Engin Koyun’u, ivedilikle mali tablonun da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağı olağanüstü kongreye davet ediyoruz.
“İSTİFA SESLER HER GEÇEN GÜN DAHA DA YÜKSELECEK”
Unutulmamalıdır ki, Kocaelispor bu şehrin en büyük markasıdır ve camiamızın beklediği istifanın gelmediği sürece, bulunduğumuz her platformda protesto ve istifa seslerimizin her geçen gün daha da yükseleceğinin bilinmesini isteriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dağıtın Maganda Zontal - Bu Kocaeli sporun tüm hakları belirlemeleri geleceği gideceği üç beş tane kafayı çekip türübünden bağırıp çağırıp hakaret edip küfür edenlerdenmi soruluyor bir vaşaklı yönetici çıkıp bunları dağıtana kadar stada gelmiyorum hemde bunların dedeleri 70 lerin Kocaelisporlusu olarak
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.