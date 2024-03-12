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Seyirci sayısı günden güne düşüyor

Kocaelispor’da seyirci sayısı günden güne düşüyor. Son olarak oynanan Tuzlaspor maçında, tribünlerde 4777 biletli seyirci yer aldı. Kocaelispor’da iç sahada oynanan Eyüpspor maçını 9400, Adanaspor maçını ise 6700 biletli seyirci izlemişti

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SEYİRCİ SAYISI EN DÜŞÜK İKİNCİ MAÇ OLDU

Kocaelispor'un geçtiğimiz hafta pazar akşamı, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda, Tuzlaspor'a 2-1 kaybettiği maçı 4777 biletli seyirci tribünden izledi. Bu sezon 10. haftada 1-1 biten Gençlerbirliği maçının ardından iç sahada en az seyirci sayısı Tuzlaspor maçında kayıtlara geçti. Gençlerbirliği maçında 4570 biletli seyirci maçı izlemişti. Son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve seyir zevki düşük futbol seyirci sayısını bir hayli etkiledi.
# Eyüpspor, taraftar, Kocaelispor, oldu

12 Mar 2024 - 15:32 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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