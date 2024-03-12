Seyirci sayısı günden güne düşüyor

SEYİRCİ SAYISI EN DÜŞÜK İKİNCİ MAÇ OLDU

Kocaelispor'un geçtiğimiz hafta pazar akşamı, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda, Tuzlaspor'a 2-1 kaybettiği maçı 4777 biletli seyirci tribünden izledi. Bu sezon 10. haftada 1-1 biten Gençlerbirliği maçının ardından iç sahada en az seyirci sayısı Tuzlaspor maçında kayıtlara geçti. Gençlerbirliği maçında 4570 biletli seyirci maçı izlemişti. Son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve seyir zevki düşük futbol seyirci sayısını bir hayli etkiledi.