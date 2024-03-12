Seyirci sayısı günden güne düşüyor

SEYİRCİ SAYISI EN DÜŞÜK İKİNCİ MAÇ OLDU
Kocaelispor'un geçtiğimiz hafta pazar akşamı, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda, Tuzlaspor'a 2-1 kaybettiği maçı 4777 biletli seyirci tribünden izledi. Bu sezon 10. haftada 1-1 biten Gençlerbirliği maçının ardından iç sahada en az seyirci sayısı Tuzlaspor maçında kayıtlara geçti. Gençlerbirliği maçında 4570 biletli seyirci maçı izlemişti. Son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve seyir zevki düşük futbol seyirci sayısını bir hayli etkiledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.